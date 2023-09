Gumbo je tradicionalna obara z juga Združenih držav, natančneje iz države Louisiana. Ideja zanjo naj bi prvotno izvirala iz Zahodne Afrike, ima pa vpliv še francoske, španske in nemške kulinarike. Vsebuje različne vrste zelenjave, tudi okro. Okro lahko dobite tudi pri nas, a je v tej različi si, je pa čebula, paprika, zelena in korenje.

To juho lahko pripravite čez vse leto, le prilagodite izbiro sezonske zelenjave. Pozimi le izpustite bučko, namesto svežega paradižnika pa uporabite paradižnike iz konzerve – 400 g bo dovolj.

Kaj postreči z gumbom?

Tradicionalno gumbo postrežejo z rižem. Za hitro pripravo jo postrezite kar s kuskusom, saj odlično vpije omako. Lahko izberete tudi kvinojo, bulgur ali pa le kruh, s katerim morate to božansko, dišečo in nebeško omako pomazati do zadnje kapljice. Nebeško!

Sestavine za zelenjavno osnovo:

2 žlici olivnega olja

1 veliko korenje

1 steblo zelene ali 1/2 koromača

1 (rdeča) čebula

4 stroki česna

2 papriki (rdeča, rumena, oranžna in/ali zelena)

1 bučka

1 feferon (neobvezno)

5 svežih paradižnikov (ali 400 g pelatov)

1 žlička suhega timijana

1 žlička suhega origana

1 žlička sladke paprike

1 l jušne osnove (ali vode in kocke)

sol, poper po okusu

Sestavine za bešamel omako:

50 g (polnozrnate) moke

50 g masla

0,5 l mleka

1/2 žličke soli

Ostale sestavine:

1 (goveja) klobasa

1 velika skodelica gamberov

PRIPRAVA

V večji kozici segrejte olje, nato pa na njem zmehčajte sesekljano čebulo, zeleno in korenje. Dodajte na kocke narezane paprike in bučko, premešajte in pražite še 10 minut. Nato dodajte česen, po želji še feferon in vse začimbe, dobro premešajte in dušite še 5 minut. Ko se zelenjava zmehča, dodajte paradižnike in prilijte jušno osnovo, premešajte in delno pokrijte ter kuhajte približno pol ure.

V kozici raztopite maslo, nato pa dodajte moko. Dobro premešajte, da ne bo grudic, nato pa kuhajte pet minut, da se okus moke pokuha. Vmes občasno premešajte. Nato v tankem curku dodajajte mleko, medtem ves čas mešajte. Kuhajte še nekaj minut, da dobite gosto, a tekočo omako. Po okusu jo posolite.

V gumbo previdno, a dobro umešajte bešamel. Zelenjava bo mehka, zato ne mešajte preveč intenzivno, da ne zmečkate vse zelenjave. Ko gumbo zavre, dodajte gambere in na kolute narezano klobaso in pustite, da še enkrat zavre. Gumbo poskusite in dosolite in dopoprajte po potrebi.

Gumbo servirajte čez kuskus, riž, kvinojo ali bulgur ali pa ga pomazajte s kruhom.