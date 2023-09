Bin Salman je v pogovoru za televizijo Fox News zanikal, da so začasno ustavili pogovore z Izraelom, ki potekajo pod okriljem ZDA. »Vsak dan smo bližje, je dejal. Si pa Savdska Arabija po njegovih besedah še prizadeva zagotoviti pravice Palestincev. »Za nas je vprašanje Palestincev zelo pomembno. To moramo rešiti,« je dejal in se zavzel za olajšanje življenja Palestincev.

Da verjame, da je dogovor »v dosegu«, je v sredo zatrdil tudi izraelski premier Netanjahu in se za to zahvalil tudi ameriškemu predsedniku Joeju Bidnu. »Verjamem, da lahko pod vašim vodstvom, gospod predsednik, dosežemo zgodovinski mir med Izraelom in Savdsko Arabijo,« je dejal na njunem srečanju ob robu zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku.

Izrael je doslej normaliziral odnose s petimi arabskimi državami, a morebitno priznanje Savdske Arabije zaradi vloge države kot varuha dveh najsvetejših krajev islama velja za zgodovinsko v bližnjevzhodni diplomaciji. Kot spominja AFP, bi bil to tudi pomemben dosežek za Bidna, pred katerim so nove volitve.

V zameno za normalizacijo odnosov z Izraelom - edino državo z jedrskim orožjem v regiji - naj bi sicer Savdska Arabija zahtevala določena varnostna zagotovila s strani ZDA.

Tako Izrael kot Savdska Arabija imata skupnega nasprotnika v Iranu in kot je v sredo posvaril bin Salman, si bodo v primeru, da Iran pridobi jedrsko orožje, za to prizadevali tudi sami. »Če ga dobijo oni, ga moramo tudi mi,« je dejal in zagotovil, da pozorno spremljajo dogajanje v Iranu, s katerim so so si sicer v zadnjih mesecih prizadevali popraviti odnose.

Teheran se je medtem že kritično odzval na napovedi skorajšnjega zbližanja med Rijadom in Tel Avivom. Kot je v New Yorku menil tudi iranski predsednik Ebrahim Raisi, gre za izdajo Palestincev. »Vzpostavitev odnosa med sionističnim režimom in katerokoli državo v regiji s ciljem prinesti mir sionističnemu režimu tega zagotovo ne bo dosegla,« je zatrdil.