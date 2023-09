V bavarski prestolnici sta se pomerila stara rivala in nekdanja prvaka tega tekmovanja. Bayern je prevladoval večji del prvega polčasa, potem pa na hitro dosegel dva gola; prvega Leroy Sane ob nespretnem posredovanju Andreja Onanaja v 28., drugega pa Serge Gnabry le štiri minute pozneje. Takoj na začetku drugega dela je znižal Rasmus Hoejlund (49.), a je trdno vodstvo Bayernu po sodniškem ogledu posnetka zaradi igre z roko in enajstmetrovki spet priboril Harry Kane (53.). Bayern je tekmo mirno pripeljal skoraj do konca, je pa nato gol Casemira v 88. minuti prinesel nekaj razburjenja na Allianz Areno. A le do druge minute sodnikovega dodatka, ko je za 4:2 zadel Mathys Tel. Casemiro je sicer dve minuti zatem še znižal na 3:4, za morebiten preobrat pa je gostom zmanjkalo časa.

Galatasaray, ki je na poti do lige prvakov v kvalifikacijah ustavil Olimpijo, je imel precej težav v prvi tekmi. Koebenhavn je v 60. minuti vodil z 2:0, a sta točko ob koncu tekme v le dveh minutah zagotovila Sacha Boey in Tete.

Arsenal je v skupini B večino dela opravil že v prvem polčasu, ko je proti Eindhovnu povedel s 3:0 (Bukayo Saka, Leandro Trossard in Gabriel Jesus). V nadaljevanju je zmago potrdil še Martin Odegaard. Sevilla in Lens sta v drugi tekmi te skupine igrala 1:1.

Real Madrid je novinca v tem tekmovanju, nemški Union, premagal tesno z 1:0. Berlinčani so se dobro upirali favoritom in kljub pritiskom zdržali skoraj do konca. Toda v zadnji minuti sodnikovega dodatka je bil na pravem mestu pred golom v tej sezoni najboljši Relaov nogometaš Jude Bellingham in zagotovil tri točke.

Italijanski prvak Napoli je ligo prvakov začel v gosteh proti Bragi. Giovanni Di Lorenzo je z golom v sodnikovem dodatku prvega dela priigral prednost gostom, po izenačenju Brage v 84. minuti pa je zmago Napoliju zagotovil Sikou Niakate z avtogolom v 88.

Benfico je Salzburg premagal z 2:0.

Real Sociedad je z golom Braisa Mendeza že v četrti minuti dolgo vodil proti milanskemu Interju. A zmagal ni, goste je rešil Lautaro Martinez v 87. minuti.

Že v torek je v uvodu nove sezone aktualni prvak Manchester City s težavo premagal Crveno zvezdo, po zaostanku v prvem polčasu je bilo na koncu 3:1. Barcelona je s 5:0 odpravila Antwerpen, uvodno točko v novi sezoni lige je osvojil Atletico Jana Oblaka, ki pa je že v sodnikovem dodatku dobil gol za izenačenje na 1:1.

Prvi zadetek v ligi prvakov za Leipzig je dosegel slovenski reprezentant Benjamin Šeško, ki je potrdil zmago s 3:1 proti ekipi Young Boys Bern. Vseh 90 minut je za Leipzig igral Kevin Kampl.