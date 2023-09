Socialistični premier Pedro Sánchez, ki vodi Španijo od leta 2018, se bo moral po julijskih volitvah pri sestavljanju nove vlade, do česar naj bi zaradi formalnih postopkov prišlo novembra, med drugim opreti na katalonske desnosredinske separatiste, na čelu katerih je politični emigrant v Belgiji Carles Puigdemont. Predvsem zaradi njih je avgusta vložil zahtevo, da katalonščina pa tudi baskovščina in galicijščina postanejo uradni jeziki EU. V španskem parlamentu so zaradi istih razlogov ti trije jeziki odslej enakopravni španščini. Zaradi takšne Sánchezove jezikovne politike naj Puigdemont, za katerim je Španija leta 2017 razpisala tiralico, ne bi vztrajal pri hudo problematičnih pogojih za podporo Sánchezovi vladi, torej pri referendumu o neodvisnosti Katalonije in amnestiji za vse obsojene in sodno preganjane katalonske separatiste.

Zadržki v EU

Vendar imajo v večini vlad držav članic EU zadržke do tega, da bi trije španski regionalni jeziki postali uradni jeziki EU, v kateri ima ta status 24 jezikov. To se je pokazalo v torek na zasedanju sveta EU za splošne zadeve, na katerem je Španija kot predsedujoča EU to zahtevo uvrstila na dnevni red. Španski zunanji minister José Manuel Albares je novinarjem dejal: »Katalonščino govori več kot deset milijonov ljudi, torej več kot številne druge jezike, ki so uradni jeziki EU.« V imenu Slovenije je državni sekretar Marko Štucin sicer podprl španski predlog. Velika večina članic EU pa je dosegla, da se odločitev o tem preloži, kar je neuspeh za Sáncheza.

Številne članice EU obtožujejo Španijo, da je v nasprotju z dosedanjo prakso predsedovanje EU poskušala izkoristiti za uveljavljanje svojih interesov. Sploh pa povečanje števila uradnih jezikov ni poceni, saj vsak jezik zahteva okoli 200 prevajalcev. Veliko vlad se tudi boji, da bi postale bolj glasne tudi njihove jezikovne manjšine.

Puigdemont zadovoljen

Z odločitvijo sveta EU za splošne zadeve Puigdemont ni bil nezadovoljen. Na spletu je dejal, da nikoli doslej katalonski jezik ni prišel tako daleč kot zdaj z zahtevo, da postane uradni jezik EU. »Nikoli doslej tej ideji ni bilo naklonjenih toliko članic EU,« je bil optimističen in pri tem mislil tudi na Slovenijo. »Dejstvo, da nobena država ni dala veta na predlog, pa pomeni, da se je začel proces, s katerim bo katalonščina postala uradni jezik EU.« Prepričan je, da bo to Kataloncem kmalu uspelo. Zdi se, da ceni to Sánchezovo potezo v EU, kar bi lahko pomenilo podporo njegovi vladi.

Sploh ker je španski parlament te dni odobril uporabo katalonščine, baskovščine in galicijščine v nastopih svojih poslancev. Desničarska Ljudska stranka in skrajno desni Vox pa menita, da je cena, ki jo plačuje Sánchez, da bi ostal na oblasti, previsoka. Uporabo treh regionalnih jezikov na sejah parlamenta je premier sicer odobril že sredi avgusta v zameno za izvolitev socialistke Francine Armengol za predsednico parlamenta.