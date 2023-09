Kariera slovenskega napadalca Benjamina Šeška pri Leipzigu bi se težko začela bolje. Dvajsetletnik sicer tekme pri nemškem klubu zaenkrat začenja še na klopi za rezervne igralce, a ob vstopu v igro vsakokrat zapusti odličen vtis. Zato se zdi, da je le vprašanje časa, kdaj ga bo trener Marco Rose začel uvrščati v začetno enajsterico. Potem ko je v nemškem prvenstvu proti Unionu iz Berlina zabil dva gola, je v torek dosegel tudi premiernega v ligi prvakov. Leipzig je na gostovanju v Bernu pri Young Boys zmagal s 3:1, Šeško pa je zabil tretji gol za nemško moštvo v 92. minuti.

Rose ponosen na svoje bojevnike

»Všeč mi je, kako se v zadnjem obdobju spopadamo s težavami. Igramo brez Danija Olma in kapetana Willija Orbana, a vseeno smo odlični v obrambi in dokazujemo kakovost v napadu. To so odlike pravih borcev. Zmage nam pomenijo ogromno, predvsem v obdobju, ko nismo v popolni postavi,« je zadovoljen trener Leipziga Marco Rose. Benjamin Šeško je v igro vstopil v 64. minuti, ko je zamenjal Danca Yussufa Poulsena. Hitro je dosegel gol z glavo, a se je izkazalo, da je bil malenkostno v prepovedanem položaju.

Ob koncu tekme pa je bilo od njegovem golu vse regularno. Šeško je postal deveti Slovenec, ki je dosegel gol v ligi prvakov. Pred njim je to uspelo Zlatku Zahoviću, Josipu Iličiću, Kevinu Kamplu, Damjanu Boharju, Valterju Birsi, Anteju Šimundži, Luki Zahoviću in Milenku Ačimoviću. Odlično je vseh 90 minut igral tudi Kevin Kampl, ki je tokrat nosil tudi kapetanski trak in je tudi začel akcijo, ki se je končala s Šeškovim prvencem v najelitnejšem evropskem klubskem tekmovanju.

Provedel četrti v zgodovini

Pogumno se je proti evropskemu prvaku Manchestru Cityju postavila Crvena zvezda. Angleži so sicer po pričakovanjih dominirali, razmerje v strelih je bilo kar 37:3! A srbsko moštvo vsaj v prvem polčasu ni paničarilo, udarilo pa je v izdihljajih, ko je po podaji Mirka Ivanića ušel Osman Bukari in zabil gol, ki je bil sprva razveljavljen, a je videoanaliza pokazala, da prepovedanega položaja ni bilo. Beograjčani v drugem polčasu naletov Cityja več niso uspeli ustaviti in so prejeli tri gole. »Ob polčasu sem rekel igralcem, naj skušajo igrati še naprej, a je bilo to nemogoče, saj je City izjemna ekipa. Borili smo se kot levi in se lahko mirno pogledamo v ogledalo. Ponosen sem na moštvo in tako moramo nadaljevati,« je ocenil trener Crvene zvezde Barak Bakhar.

V Rimu je pri Laziu gostoval Atletico Madrid Jana Oblaka. Domači navijači so toplo sprejeli trenerja španskega moštva Diega Simeoneja, ki je s sinjemodrimi v sezoni 1999/00 osvojil italijansko prvenstvo. Kazalo je, da bodo gostje iz italijanske prestolnice odnesli vse tri točke, a nato je v praktično zadnji sekundi tekme udaril Ivan Provedel, vratar Lazia, ki je predložek Luisa Alberta v gol z glavo pospravil v slogu rojenih napadalcev. »Večer, ki si ga bom zapomnil za celotno življenje. Vesel sem, saj sem nas rešil poraza, ki si ga ne bi zaslužili,« je dejal Ivan Provedel, ki je postal četrti vratar z golom v ligi prvakov. Provedel je v lanski sezoni priložnost dobil v prvem krogu italijanskega prvenstva, ko je rdeči karton že v šesti minuti tekme proti Bologni prejel Portugalec Luis Maximiliano. Od tedaj naprej je postal prva izbira trenerja Maurizia Sarrija in je prejel tudi nagrado za najboljšega vratarja sezone v serie A.