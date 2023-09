Lille je upravičil vlogo prvega favorita skupine A konferenčne lige in je zasluženo premagal Olimpijo. Francozi so v tekmo vložili zgolj toliko znanja in moči, kolikor je bilo potrebno za zanesljivo zmago. Pot do nje so jim olajšali Ljubljančani, saj so tekmecu naivno podarili dva gola. Od napovedane kombinatorne igre Olimpije s posestjo žoge in prevlado na igrišču, kar je zaščitni znak Ljubljančanov, je bilo bore malo, saj so prestrašeni gostje v prvem polčasu z veliki težavami sestavili tri točne podaje. »Nisem zadovoljen z izidom, sem pa ponosen na fante. Prvi polčas ni bil dober, saj nismo našli prostih igralcev v zvezni vrsti, da bi igrali kombinatorno, drugi pa je bil veliko boljši. Ekipa je naredila tisto, kar smo potrebovali, da smo imeli več prostora, zato smo lahko igrali našo igro in tekmecu povzročali težave. Naša spodrsljaja sta bila oba prejeta gola,« je po porazu izpostavil trener Olimpije Joao Henriques.

​Francozi napadali, Vidovšek blestel

Francozi so odločno krenili v prvi polčas, a je bil v ljubljanskih vratih razpoložen vratar Vidovšek. Na tekočem traku je dobival dvoboje s prvim zvezdnikom Lilla, Kanadčanom Davidom, ki je na nogometnem tržišču vreden 60 milijonov evrov, in Haraldssonom. Ko so Ljubljančani upali, da bodo prvi polčas končali z 0:0, je Doffo v kazenskem prostoru po nepotrebnem naredil prekršek nad Islandcem Haraldssonom in enajstmetrovko je v 43. minuti v vodstvo spremenil David. Olimpija v prvem polčasu ni sprožila niti enega strela na gol Lilla, čeprav je bila nekajkrat v ugodnem položaju. Največja težava Olimpije je bila, da je bila premalo čvrsta, odločna in hitra v dvobojih. Ker gostje niso upali igrati po tleh, so večinoma nabijali dolge žoge, nato pa izgubljali zračne dvoboje, saj je bil tekmec izjemno agresiven.

Lille se je v drugem polčasu zadovoljil z minimalnim vodstvom, a Olimpija ni uspela vzpostaviti prevlade, čeprav je več igrala po tleh, ko je tudi dodala presing. Ljubljančani so prvi strel na gol sprožil šele v 58. minuti, a je bil Bristrić daleč od uspeha, podobno kot Fadida 16 minut kasneje. Olimpija si na tekmi ni priigrala niti ene velike priložnosti, edinkrat, ko je moral posredovati domači vratar Chevalier, je bilo v 85. minuti ob poskusu Nukića z glavo, ki je edini na tekmi meril v okvir gola. Ko je vse kazalo na minimalno zmago, je Silva slabo izvedel avt, saj je žogo vrgel v noge Francozom in rezervist Yazaci je postavil končni izid 2:0 v 94. minuti.

Naslednji tekmec bo Slovan iz Bratislave

»Lille premore več kakovosti in izkušenj. Malo je grenkega priokusa, saj smo jim sami podarili dva gola. Prekršek za enajstmetrovko je bil nepotreben, ob drugem golu smo slabo izvedli avt. To so malenkosti, ki odločajo. Tudi mi smo imeli nekatere priložnosti. V prvem polčasu bi morali hitreje zaključevati napade, pa tudi Bristrić bi moral akcijo zaključiti z levo nogo. Dali smo vse od sebe in lahko bi iztržili kaj več. Na papirju smo se pomerili z najtežjim tekmecem, a danes v Evropi ni več lahke tekme. Zdaj bomo morali začeti zbirati točke,« je po tekmi povedal kapetan Olimpije Timi Max Elšnik.

Olimpija se je pomerila z najtežjim tekmecem, zdaj jo na papirju čakata lažja nasprotnika, Slovan iz Bratislave in Klaksvik s Ferskih otokov. Naslednjo tekmo bo Olimpija igrala v četrtek, 5. oktobra, ko se bo ob 18.45 v Stožicah pomerila s prvakom Slovaške Slovanom, s katerim je igrala poleti med pripravami prijateljsko tekmo in izgubila z 1:2.

*** 1 strel v okvir gola (85. minuta) je zgolj sprožila Olimpija v Lillu.