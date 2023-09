Novi nori svet ali kaj hočejo ravnatelji

Ko se šolski ravnatelji odločijo, da bodo napisali javno pismo, gre skoraj vedno za določeno mero obupa. Napišejo ga, ko jih pristojne institucije kljub pozivom, argumentom, izkušnjam in opažanjem pri vsakodnevnem delu z učenci ne slišijo. Ko jih pustijo same. Kot da so galopirajoče spremembe v družbi, ki nujno udarjajo tudi v šolo, zgolj njihova zasebna preokupacija. Pismo, ki je v medijih in po spletu zakrožilo v začetku septembra – napisala ga je skupina osnovnošolskih ravnateljev iz Ljubljane in okolice – je natančno takšne vrste. Pismo pedagoškega obupa. Trajnega, saj ni videti, da bi širšo javnost ali inertno šolsko oblast občutneje vznemirilo.