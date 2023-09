Premierni dvoboj klubov v zgodovini evropskih tekmovanj se je po neverjetnem preobratu končal z minimalno zmago 24-kratnih prvakov Portugalske. Pri gostih, ki imajo osem tujcev (štiri Špance, dva Danca, po enega Severnega Makedonca in Kubanca), je še vedno največji zvezdnik zdaj 52-letni trener Carlos Resende, ki je letos zamenjal Šveda Magnusa Anderssona in že drugič – prvič med letoma 2006 in 2009 – sedel na klop Porta, v katerem je kot igralec blestel kar 12 sezon. Resende je še vedno tudi portugalski rekorder po številu tako reprezentančnih tekem (250) kot golov (1444).

V precej praznem Zlatorogu so pivovarji (brez Tadeja Mazeja, ki si je poškodovali mišico na ligaški tekmi proti Svišu) že po polovici prvega polčasa vodili z 8:4, predvsem po zaslugi Mitje Janca, ki je do takrat dosegel pet golov brez zgrešenega strela. Pet minut kasneje je bilo po devetminutnem strelskem postu Porta že 11:4, šest minut pred odhodom na veliki odmor pa prvič plus osem (14:6). O premoči gostiteljev v prvih 30 minutah dovolj pove že podatek, da so imeli kar 60-odstotno uspešnost pri strelih na gol, Portugalci pa le skromno 38-odstotno.

Ko je ekipa trenerja Alema Toskića takoj na začetku drugega polčasa dosegla rekordno prednost devetih golov (21:12), je kazalo na zanesljiv portugalski skalp, prav tako tudi v 42. minuti, ko so Celjani vodili s 25:17. A Porto je v pičlih petih minutah najprej naredil delni izid 6:0, nato prvič izenačil (26:26), v 54. minuti pa premierno na tekmi tudi povedel (27:26). Sledila je infarktna končnica, v kateri je zablestel gostujoči igralec Victor Iturriza, 33-letni in 118 kilogramov težki krožni napadalec, rojen na Kubi, a ima portugalsko državljanstvo. V manj kot šestih minutah je dosegel zadnje štiri gole za Porto brez zgrešenega strela, tudi tistega za tesno, a pomembno drugo zaporedno zmago v letošnji ligi prvakov (v prvem krogu so Portugalci doma ugnali poljsko Wislo Plock s 24:23) na začetku zadnje minute. Celjani so imeli zaključni napad za remi, nekajkrat poskusili s streli na gol, zadnji strel pa je nekaj sekund pred znakom sirene sprožil Uroš Miličević, a je žoga končala v Portovem bloku.

Po drugem zaporednem porazu – prvi proti ekipi GOG Gudme na Danskem s 36:38 – je bilo v celjskem taboru veliko žalosti in jeze zaradi zapravljene priložnosti, potem ko je Porto v 24 minutah drugega polčasa naredil delni izid kar 18:9. Trener Alem Toskić se v garderobi ni jezil na svoje igralce, o razpletu tekme pa je dejal: »Po prvem polčasu smo verjetno vsi pričakovali prvi točki v ligi prvakov, a niti jaz niti igralci ne vemo, kaj se je dogajalo v zadnjih dvajsetih minutah. Naših prvih 40 minut je bilo najboljših, odkar sem trener v Celju, vse smo imeli pod nadzorom in vrhunsko igrali. Vsak trener bi si želel takšne ekipe in takšne igre, to je nekaj sanjskega, žal pa je bilo nadaljevanje precej slabše. Porto se je v prvem polčasu že predal, v drugem pa so priložnost dobili igralci, ki sicer nimajo velike minutaže v ekipi. Vse jim je šlo od rok, mi pa smo delali napake, zapravljali 'zicerje' in na koncu so se gostje veselili zmage.«

O razlogih za čudežen padec svojih igralcev v drugem polčasu je popularni Toske dodal: »Kot da niso verjeli v zmago, čeprav so si to zelo želeli. A igralcem nimam česa očitati, plačali so pač davek svoje neizkušenosti. Vsem skupaj nam je seveda žal, a časa ne moremo zavrteti nazaj. Najlažje bi jih bilo zdaj 'ubiti', toda to bi spet pomenilo velik korak ali dva nazaj. Je pa to zanje dodatna in pomembna izkušnja. Po slabem začetku tako slovenske lige kot lige prvakov se je v ekipi in okoli nje zbralo veliko negativne energije, a si tega ne zasluži. Ima kakovost, dobro trenira in verjamem, da smo na dobri poti in da bo zanesljivo šla navzgor.«