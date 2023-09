Do zadnje strani: Knjiga za močen želodec

Umazani deček, prva kratka zgodba v zbirki Kar smo izgubile v ognju, ima vse nastavke romana: ženska živi v stari vili, ki je bila nekoč del elitne mestne četrti Buenos Airesa, a je ta počasi propadla, ker so en del porušili za gradnjo železniške postaje, okoli te pa sta se naselila revščina in kriminal. Kljub temu se prvoosebni pripovedovalki zdi, da se znotraj te revščine, kriminala in subkultur dobro znajde, da razume njeno dinamiko, njene nevarnosti, njeno bedo.