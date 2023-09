Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman se bo po vsem sodeč kmalu po vrnitvi z zasedanja generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku soočil s saborsko razpravo o nezaupnici. Pobudo za odpoklic ministra je sprožila opozicijska konservativna stranka Most, potem ko so mediji objavili, da je šef hrvaške diplomacije od kafilerijske družbe Agroproteinka, ki je v večinski lasti njegove družine, med ministrskim mandatom prejel 2,11 milijona evrov dividend, ne da bi jih navedel ob prijavi premoženja.

Afera med prašičjo kugo

Grlić Radman je 20,56-odstotni lastnik podjetja, ki ima monopol nad uničevanjem trupel poginulih živali. Afera je izbruhnila med letošnjo epidemijo afriške prašičje kuge, ki še traja, zaradi katere so morali kmetje v usmrtitev poslati že več kot 12.000 prašičev, za katere je potem poskrbela Agroproteinka.

Podjetje je med privatizacijo v začetku 90. let prevzel zdaj pokojni oče ministra Ante Grlić, ki je bil direktor Agroproteinke v času bivše Jugoslavije, kot je navedeno v revizijskem poročilu o preoblikovanju in privatizaciji iz leta 2004. Ministrov brat Ivica Grlić Radman ima v lasti 20,57 odstotka delnic, ministrova sestra in članica nadzornega odbora podjetja Irena Bubalo pa tako kot minister 20,56 odstotka.

Komisija za ugotavljanje navzkrižja interesov je prejšnji teden sprožila postopek proti ministru v vladi premierja Andreja Plenkovića, potem ko je portal Index komisiji predstavil dokumentacijo, iz katere je razvidno, da je Grlić Radman leta 2019 prejel za 343.000 evrov dividend, leta 2020 za 432.000 evrov, leta 2021 za 668.000 evrov in lani za 670.000, pa tega ni prijavil.

Opozicija: to je skrivanje denarja

Za opozicijo je posebej sporno, ker je Agroproteinka poslovala z državo, minister pa, kot trdijo, skril dobiček. Kot so navedli, je podjetje s sedežem v Sesvetskem Kraljevcu blizu Zagreba za svoje storitve od leta 2013 iz državnega proračuna prejelo več kot 60 milijonov evrov. V Mostu pravijo, da sekira, ko gre za milijonske državne zaslužke, vedno pade v med članom HDZ. Agroproteinka je na drugi strani redni donator največje hrvaške stranke.

Na kmetijskem ministrstvu pravijo, da poslovanje z Agroproteinko ni sporno, ker je edina družba na Hrvaškem, ki lahko opravlja to delo. Potrdili so, da je podjetje leta 2017 na javnem razpisu dobilo desetletno koncesijo za odvoz in odstranjevanje trupel poginulih živali, torej ko Grlić Radman še ni bil minister. Med letoma 2012 in 2017 je bil namreč veleposlanik na Madžarskem, med letoma 2017 in 2019 pa v Nemčiji.

Minister: to je tehnična pomanjkljivost

Vodja hrvaške diplomacije sicer velja za najbogatejšega člana vlade. Ob prevzemu položaja na Zrinjevcu leta 2019 je prijavil za približno štiri milijone evrov nepremičnin, avtomobilov in prihrankov. Ko je postal minister, je prenesel upravljalske pravice na odvetnika, kar je v skladu z zakonom o preprečevanju navzkrižja interesov. Vendar bi dividende vseeno moral prijaviti.

Po medijskih objavah je na novinarski konferenci priznal, da tega ni storil. Dejal je, da je šlo za »tehnično pomanjkljivost« ter da je storil napako, ki jo obžaluje. Povedal je, da so mediji objavili bruto zneske ter da je prejel občutno manj denarja, a ni povedal, koliko. Dejal je tudi, da je pripravljen plačati denarno kazen, ki za takšen prekršek znaša do 5300 evrov. Dodal je, da ne gre za ukradeni denar ali za skrivanje, ker je dobiček družbe javno dostopen. »Ni razloga, da bi politično odgovarjal,« pravi. Večina opozicije trdi nasprotno in napoveduje podporo zahtevi za odpoklic zunanjega ministra, za katero mora zbrati podpise najmanj deset odstotkov poslancev, torej vsaj 16, kar ne bi smelo biti težko.