»Živijo, Slovenija, Vučić tukaj. Res ste mi uničili dan, zelo ste mi uničili dan. No, kdo je ta pametnjakovič, ki se je spomnil klicariti okrog in govoričiti nekaj o treh zvezdicah in to potem objavljati na instagramu? No, kdo? Naj me takoj pokliče, mu bom lepo razložil: na instagramu se objavljata samo parizer in majoneza, ne pa neka preseravanja z zvezdicami! Ne vi meni uničevati ugleda. Jaz sem največji trot na spletu, ne mi delati konkurence. Ajd, pridite jutri do mene, bomo pojedli sendvič.«