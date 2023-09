Na tridnevni obisk v Francijo je danes prispel britanski kralj Karel III. s soprogo, kraljico Camillo. Obisk bi se moral zgoditi že marca, pa so ga prestavili zaradi množičnih protestov v Franciji proti pokojninski reformi predsednika Emmanuela Macrona. Zdaj je, verjetno ne slučajno, padel v čas razprave voditeljev držav članic OZN v generalni skupščini, zaradi česar Macrona tam ni, francosko delegacijo pa vodi ministrica za evropske in zunanje zadeve Catherine Colonna.

Francosko govoreči kralj

Obisk bo poln simbolike, predvidoma pa bosta kralj, ki tekoče govori francosko, in Macron poskusila ustvariti podlago dobrim odnosom, ki so bili v zadnjem času precej razburkani, denimo zaradi vseh trenj po brexitu, sporov okoli migrantov, ki iz Francije prečkajo Rokavski preliv proti Otoku, ali prodaje jedrskih podmornic Avstraliji, kjer je London skupaj z Washingtonom izpodrinil Pariz. Pomagala ni niti izjava kratkotrajne britanske premierke Liz Truss, ki je na vprašanje, ali je Francija britanska zaveznica, lani odgovorila: »Porota o tem še odloča.« Rishi Sunak, njen naslednik na čelu vlade, ki v resnici določa otoško zunanjo politiko, pa si prizadeva za boljše odnose. Ti so na dosegu roke tudi zato, ker Karel III. podobno kot pokojna kraljica Elizabeta II. goji simpatije do Francije.

Prihaja še papež

Kraljevi par je na letališču Orly pričakala premierka Elisabeth Borne, Macron pa na slovesnosti pri Slavoloku zmage. Za zvečer je bila napovedana državniška večerja v Versaillesu s 160 gosti, med njimi igralcem Hughom Grantom, glasbenikom Mickom Jaggerjem in nogometnim trenerjem Arsenom Wengerjem. Jutri si bo kraljevi par ogledal obnovo katedrale Notre Dame po požaru leta 2019, v petek pa obiskal vinorodni Bordeaux. Vmes bosta kraljica in prva dama v Nacionalni knjižnici v Parizu predstavili novo skupno literarno nagrado, Karel III. pa bo nagovoril senat kot prvi britanski monarh.

Takoj po kraljevem obisku bo Francijo obiskal papež Frančišek, ki bo konec tedna v Marseillu pozval k več strpnosti do migrantov. Nedeljske maše v drugem največjem francoskem mestu se bo udeležil tudi Macron, kar je naletelo na nekaj kritik na levem polu.