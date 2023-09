Nepreslišano: Borut Sajovic, vodja poslanske skupine Gibanja Svoboda

V življenju ni naključij, ampak poglejte danes (20. 9.) v Dnevniku pod prijazno rubriko NN: »Joža ni čez les, zato je šel v pravo stranko, pa tri pikice«, da koga ne užalim. En bivši minister Jože (Podgoršek, op. ur.) je na eni strankarski televiziji, kjer se veliko ukvarjajo z vprašanjem, kdo vam laže, rekel, da je šel v strateški svet ene stranke zato, da bo prevzel Kmetijsko gozdarsko zbornico. Da se ne bomo narobe razumeli, on je to rekel po tem, ko smo mi ta zakon vložili, ker če ne bom slišal čez tri minute, da smo ta zakon vložili za to, da bi ga onemogočili. Jože je želel biti tudi direktor enega kmetijskega centra šole, izobraževalne ustanove, ki jo je prej, ko je bil minister, izdatno založil z javnim našim denarjem. Očitno si je hotel kupiti in pa rezervirati stolček, pa mu to ni uspelo. O tem, da je Jože hotel biti tudi direktor ene kmetijske zadruge v Cerknem, zdaj ne bomo.