Evropska komisarka za mednarodna partnerstva Jutta Urpilainen je ob tem dejala: »Vemo, kako težko je obvladovati vse hujše razmere v Afganistanu. Vendar je mednarodna skupnost v zadnjih šestih mesecih našla način, kako zagotoviti nujno potrebno podporo ženskam, dekletom in drugim ranljivim skupinam. Ta podpora milijonom ljudi ponuja rešitve za preživetje, hkrati pa ne priznava talibanskih oblasti.«

Sredstva EU bodo do prebivalcev Afganistana prišla prek agencij ZN, Svetovne banke in mednarodnih nevladnih organizacij, ki delujejo na terenu. Namen finančne podpore je zagotoviti pomoč za osnovne potrebe afganistanskega prebivalstva zaradi izzivov, s katerimi se soočajo v tej državi, v kateri so leta 2021 po odhodu oboroženih sil ZDA oblast prevzeli talibani.

Odločitev o sprostitvi sredstev, ki so bila zamrznjena decembra lani kot odgovor na odločitev talibanskih oblasti o prepovedi dela žensk v nevladnih organizacijah, je bila sprejeta po šestih mesecih spremljanja in ocenjevanja načela "od žensk za ženske". Slednje naj bi zagotavljalo, da so afganistanska dekleta in ženske vključene v vse vidike verige zagotavljanja pomoči.

Pomoč v vrednosti 140 milijonov evrov je del paketa podpore za afganistansko ljudstvo v višini milijarde evrov, ki ga je EU napovedala že avgusta 2021. Skupno je mobilizirala že 980 milijonov evrov: 500 milijonov za osnovne potrebe in sredstva za preživetje ter 480 milijonov za humanitarno pomoč, je še sporočila Evropska komisija.