Med zdravljenjem v Izraelu sta namreč poleti umrla dva otroka, ki sta bila tja poslana na zdravljenje zaradi težke oblike prirojene srčne napake, zato so v UKC v tem tednu napovedali zunanji strokovni nazor.

Golob je staršem in svojcem preminulih otrok izrazil sožalje. Današnji obisk je bil namenjen temu, »da začutimo to, s kakšnim upanjem vstopajo starši s svojimi otroki na to pediatrično kliniko«, je dejal Golob. Pogovorili so se tudi o tem, kakšne so razmere za delo na pediatrični kliniki UKC Ljubljana.

Golob se je zahvalil osebju, ki je zelo požrtvovalno, pediatrična klinika pa ena od vrhunskih institucij v državi, je dejal.

Vlada in ministrstvo bosta preučila možnosti, kako lahko pomagajo pri tem, da bi zagotovili več osebja na pediatrični kliniki in da se prepoznava njihovo strokovno delo. Pogovarjali so se tudi o tem, kako lahko kot vlada krepijo slovenski javni zdravstveni sistem, ki je po besedah Goloba »eden boljših v Evropi in ki mora tak tudi ostati«.

Napovedal pa je tudi, da bo ime novega ministra za zdravje znano do konca tega meseca. »Prepuščam njemu, da napove tudi ukrepe, ki so bili v tem času pripravljeni in bodo šli v izvajanje takoj ob začetku njegovega mandata,« je dodal. Na vprašanje, ali je torej odločitev o novem ministru že sprejeta, pa ni želel odgovoriti.