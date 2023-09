»Svarim ukrajinske oblasti, ker če bodo zaostrile konflikt na ta način, bomo še več izdelkov dali na seznam izdelkov, za katere velja prepoved uvoza na ozemlje Republike Poljske,« je dejal Morawiecki.

S tem se je poljski premier odzval na domneve, da bi lahko Ukrajina uvedla prepoved uvoza za več poljskih izdelkov. Namestnik ukrajinskega ministra za trgovino Taras Kačka je v intervjuju za poljski časnik Rzeczpospolita dejal, da bo Ukrajina v prihodnjih dneh uvedla embargo na uvoz poljske čebule, paradižnikov, zelja in jabolk.

Morawiecki je danes še spomnil, da je bila Poljska med prvimi, ki je pomagala Ukrajini. »In zato pričakujemo, da se bo naše interese razumelo in branili jih bomo z vso odločenostjo,« je dodal in stopil v bran poljskim kmetom.

Poljska se je odločila, da podaljša prepoved uvoza ukrajinskega žita, potem ko Evropska komisija prejšnji teden ni podaljšala omejitve uvoza. Poleg Poljske so sta se za to odločili še Slovaška in Madžarska. Kijev pa je nato proti vsem trem zaradi njihovega enostranskega podaljšanja omejitve uvoza pred Svetovno trgovinsko organizacijo (WTO) vložil tožbe.

Medtem pa so v Bolgariji prepovedali uvoz sončničnih semen iz Ukrajine, je danes sporočil bolgarski premier Nikolaj Denkov, ki se je s tem odzval na proteste kmetov.

Bolgarski kmetje so namreč protestirali od ponedeljka, med drugim so zahtevali še prepoved uvoza pšenice, koruze in semen repice. Vlada pa je sedaj potrdila začasno prepoved uvoza sončničnih semen, dokler državi ne bosta sprejeli dogovora glede uvoznih kvot, poroča nemška tiskovna agencija dpa.