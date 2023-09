Ukrajinska vojska je danes sporočila, da je Rusija ponoči napadla Ukrajino s 24 brezpilotnimi letalniki iranske izdelave, od katerih jih je ukrajinska zračna obramba uničila 17, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Guverner osrednje ukrajinske pokrajine Poltava pa je na Telegramu sporočil, da so Rusi ponoči večkrat napadli Poltavo, pri čemer je bila zadeta rafinerija nafte v Kremenčuku. Pri tem je izbruhnil požar, na prizorišču pa so sedaj vse pristojne službe. Delovanje rafinerije je začasno prekinjeno je dejal Lunin in dodal, da za zdaj ni podatkov o morebitnih smrtnih žrtvah ali ranjenih.

Kremenčuk je industrijsko mesto, predelava nafte pa je pomembna gospodarska panoga. Zaradi strateškega pomena sta bila mesto in rafinerija med rusko agresijo že večkrat tarča obstreljevanja. Najbolj odmeven napad na mesto se je zgodil lani poleti, ko je Rusija z raketo zadela nakupovalno središče in ubila več kot 20 civilistov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po podatkih generalštaba ukrajinske vojske so bili tokratni ruski napadi usmerjeni na cilje na severu in v osrednjem delu države, ukrajinske sile pa so poleg Poltave drone sestrelile tudi nad Sumijem, Kirovogradom in Dnipropetrovskim.

Rusija pa je danes sporočila, da je ponoči uničila štiri ukrajinske drone v dveh zahodnih ruskih pokrajinah, in sicer nad Belgorodom ob meji z Ukrajino in nad Orjolom, ki leži približno 370 kilometrov jugozahodno od Moskve.

Ali je pri tem nastala gmotna škoda oziroma je prišlo do žrtev, rusko ministrstvo za obrambo po poročanju AFP ni sporočilo.

Odkar je Ukrajina v začetku junija začela svojo protiofenzivo, se je Rusija soočila z valom napadov brezpilotnih letalnikov, ki so v nekaterih primerih poškodovali zgradbe, tudi v Moskvi.