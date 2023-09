Zasedanje 15-članskega Varnostnega sveta ZN bo pomenilo tudi prvo srečanje Zelenskega in Lavrova po začetku ruske invazije na Ukrajino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Rusija je stalna članica Varnostnega sveta s pravico veta na vse zavezujoče ukrepe tega organa, kar je eden od razlogov, da se v mednarodni skupnosti že dlje časa pojavljajo pozivi k reformi VS ZN. Podporo temu je v torek na splošni razpravi v GS ZN izrazil tudi ameriški predsednik Biden, ki pa se današnjega zasedanja, tako kot voditelji preostalih stalnih članic VS ZN - Francije, Velike Britanije in Kitajske, ne bo udeležil.

Bo pa na njem sodelovala slovenska predsednica Pirc Musar. Slovenija se namreč pripravlja na prevzem sedeža v Varnostnem svetu, potem ko je bila junija izvoljena za nestalno članico tega organa v letih 2024 in 2025. Že z oktobrom letos pa bo dobila status opazovalke in se bo lahko do konca leta udeleževala večine srečanj.

Na sedežu ZN so se v New Yorku ob začetku 78. zasedanja Generalne skupščine ZN svetovni voditelji tudi letos zbrali na splošni razpravi. Srečanje bo trajalo do 26. septembra.