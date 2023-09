Beograjčani so na stadionu Etihad povedli v zaključku prvega polčasa z golom ganskega napadalca Osmana Bukarija. Manchester City je izenačil takoj na začetku nadaljevanja preko Juliana Alvareza, 2:1 pa je povedel v 60. minuti po hudi napaki izraelskega vratarja Crvene zvezde Omrija Glazerja. Končni rezultat je postavil Rodri v 73. minuti.

Izjemno učinkovita je bila drugič zapored Barcelona. V domačem prvenstvu je v soboto premagala Betis s 5:0, ligo prvakov pa je odprla s 5:0 proti Antwerpnu. Dvakrat je bil natančen Joao Felix.

Uvodno točko v novi sezoni lige prvakov je osvojil Jan Oblak. Z Atletico Madridom je gostoval pri Laziu in tik ob koncu tekme dobil zadetek za 1:1. Strelec je bil vratar Lazia Ivan Provedel, ki je v sodniškem dodatku prišel na pomoč napadu.

Premiernega zadetka v ligi prvakov se je danes veselil slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je tako postal deveti Slovenec, ki se je v skupinskem delu lige prvakov vpisal med strelce. Za Leipzig je v 92. minuti dosegel tretji gol za zmago s 3:1 na gostovanju pri Young Boys Bern.

Dvajsetletni napadalec je s tem postal tudi najmlajši strelec Leipziga v ligi prvakov. Za dvanajst dni je prehitel dosedanjega rekorderja Jean-Kevina Augustina.

Slovenska rekorderja po številu zadetkov glede na spletno stran transfermarkt.com v ligi prvakov sta Zlatko Zahović z enajstimi goli in Josip Iličić s sedmimi. Po dva sta dosegla Damjan Bohar in Kevin Kampl, enega pa Milenko Ačimović, Valter Birsa, Ante Šimundža, Luka Zahović in Benjamin Šeško.

Za Šeška, ki je trinajstič igral v ligi prvakov, je bil to hkrati tretji zadetek v tej sezoni za Leipzig.

Vseh 90 minut je za Leipzig igral Kevin Kampl, ki je bil asistent pri drugem zadetku.

V sredo so na sporedu še obračuni v skupinah od A do D, in sicer Galatasaray - Koebenhavn, Bayern München - Manchester United, Arsenal - PSV Eindhoven, Sevilla - Lens, Real Madrid - Union Berlin, Braga - Napoli, Benfica - Salzburg in Real Sociedad - Inter Milano.