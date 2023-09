Lani petouvrščeno moštvo francoskega prvenstva Lille ter prvaka Slovaške in Ferskih otokov Slovan Bratislava in Klaksvik so tekmeci Olimpije v skupini A konferenčne lige. Ljubljančani so po kakovosti tretja ekipa skupine, iz katere prvo mesto vodi neposredno v osmino finala, drugo pa v dodatne kvalifikacije za preboj med prvih šestnajst. Za Olimpijo bo start danes popoldne na severu Francije v tretjerazredno evropsko tekmovanje izjemno zahteven. Lille spada med najboljše francoske klube z bogato tradicijo, nazadnje je bil prvak leta 2021, v letošnjem prvenstvu pa je po petih krogih na petem mestu s po dvema zmagama in porazoma ter enim remijem. Zaščitni znak kluba sta odlično delo z mladimi nogometaši ter vrhunska ogledniška služba. Vzgojili so številne vrhunske igralce, ki so jih nato za visoko odškodnino prodali v druge klube, kot so Eden Hazard, Victor Osimhen, Rafael Leao, Renato Sanches, Yves Bissouma, Divocki Origi, Gervinho, Thiagio Mendes, Jonathan Ikone ... Za Lille je pred skoraj dvajsetimi leti igral tudi slovenski reprezentant Milenko Ačimović, ki je tudi dosegel pravi evrogol v ligi prvakov proti Manchestru Unitedu in je za klubsko spletno stran napovedal, da Olimpija ni brez možnosti za uspeh.

Štirje tujci ostali v Ljubljani

Ljubljančani so včeraj s posebnim letalom dopotovali v Lillle, kjer jih čaka pravi zrelostni izpit. V ekipi ni tujcev Pascala Estrade, Petra Agbaja (proti Mariboru vnesel živahnost), Raula Florucza (poškodovan) in Reda Boultama, ki jih niso prijavili na seznam 24 igralcev za evropske tekme. Kot vse kaže, bo nared kapetan Timi Max Elšnik, ki je zaradi poškodbe izpustil derbi z Mariborom. Glede na številke napake, ki jih delajo v obrambi, se Olimpiji ne obeta nič dobrega, saj je Lille na tako visoki kakovostni ravni, da bo kaznoval vsako napako Ljubljančanov. Cilj Olimpije je preboj v izločilne boje spomladi. Priložnost za presenečenje je običajno prav prva tekma, ko velike ekipe morda še podcenjujejo majhne.

»Ne glede na to, kdo je tekmec, vedno igramo na zmago. Tako bo tudi v Lillu. Za uspeh bodo fantje morali odigrati vrhunsko tekmo. To pomeni, da ne bo dovolj sto odstotkov, ampak bodo morali dati od sebe dvesto odstotkov. Imamo širok igralski kader, pri izbiri enajsterice bo odločala svežina fantov,« je napovedal trener Olimpije Joao Henriques.

Portugalski trenerski dvoboj Fonseca – Henriques

Petdesetletni Henriques bo moral svoje portugalske rojake prepričati, da bodo bolj resno igrali v obrambi, kot so na dosedanjih tekmah, ko so tekmecem s površnim pokrivanjem odpirali avtocesto do gola Vidovška. Obeta se portugalski taktični dvoboj, saj na klopi Lilla sedi 50-letni Portugalec Paulo Fonseca, ki je vodil že enajst klubov (642 tekem, 339 zmag, 161 remijev, 142 porazov), med katerimi so bili tudi Braga, Porto, Šahtar Doneck, Roma ... Na drugi tekmi skupine A bosta v četrtek ob 21. uri v Bratislavi igrala Slovan (zanj igra nekdanji nogometaš Olimpije Kenan Bajrić) in Klaksvik, ki je senzacija tekmovanja, saj je na poti do skupinskega dela izločil prvaka Madžarske in Švedske Ferencvaros in Haecken, proti šampionu Norveške Moldeju pa je izpadel šele po podaljšku.