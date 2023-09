Sredine tekme prvega kroga nove sezone nogometne lige prvakov prinašajo enega večjih evropskih derbijev. Bayern in Manchester United se pravzaprav v evropskih tekmovanjih nista pomerila velikokrat. Na enajstih dozdajšnjih tekmah je štirikrat zmago slavil Bayern, dvakrat United, petkrat pa se je tekma končala z neodločenim izidom. A tista sreda 26. maja leta 1999 je za vedno poskrbela, da bodo imele tekme med kluboma poseben čar. V finalu lige prvakov je namreč tedaj Bayern po golu Maria Baslerja vodil z 1:0 in vse je bilo že pripravljeno na slavje Bavarcev. A nato je v izdihljajih tekme United prišel do popolnega preobrata. Najprej je vratarja Oliverja Kahna v prvi minuti sodnikovega podaljška ukanil Teddy Sheringham, nato pa dve minuti kasneje še Ole Gunnar Solskjaer. Omenjeni obračun še vedno velja za enega bolj dramatičnih v celotni zgodovini final lige prvakov. Kluba sta takrat spadala v sam vrh evropskega nogometa, kar se primeru Bayerna do danes ni spremenilo. Drugače je pri rdečih vragih, za katere se zdi, da se nikakor ne morejo pobrati.

Ten Hag (še) ni uspel dvigniti Uniteda

Medtem ko je Manchester United po oceni Forbesa še vedno drugi najvrednejši klub na svetu in gleda v hrbet le Realu Madridu, pa je v rezultatskem smislu daleč od stare slave. V času trenerja Sira Alexa Fergusona je redno polnil vitrine v lovorikami, ko pa je Škot leta 2013 po 27 letih odšel v pokoj, je sledil padec. V naslednjih desetih letih je United zamenjal osem trenerjev in prišel do le štirih lovorik, med katerimi ni naslova prvaka v angleški ligi. Ob tem je za okrepitve v tem obdobju porabil okoli 1,7 milijarde evrov. S prihodom nizozemskega strokovnjaka Erika ten Haga, ki je pred tem z Ajaxom navduševal nogometno Evropo, bi se morale stvari pri Unitedu spremeniti, a do tega ni prišlo. Klub se je sicer po letu odsotnosti znova prebil v ligo prvakov, a je v letošnjo sezono krenil katastrofalno. V angleškem prvenstvu je namreč po petih krogih z zmagama in kar tremi porazi šele na 13. mestu.

Ten Hag je med letoma 2013 in 2015 vodil drugo ekipo Bayerna, ko je bil na klopi prvega moštva Pep Guardiola. Od Španca je namreč želel črpati znanje. Nizozemec se tako zaveda, kaj ga nocoj čaka v Münchnu. »Mnogi so zmajevali z glavo, ko sem iz prve nizozemske lige odšel v regionalno nemško. A odločitve ne obžalujem niti za trenutek. Od Pepa Guardiole in takratnega športnega direktorja Mathiasa Sammerja sem se naučil ogromno. Čaka nas dvoboj proti enemu izmed favoritov za končno zmago v ligi prvakov. Morali bomo igrati pametno in pokazati pravi značaj,« sporoča Erik ten Hag.

Nezadovoljeni de Ligt

Čeprav gre Bayernu nekoliko boljše, skupaj z Bayerjem iz Leverkusna si po štirih krogih deli prvo mesto v nemškem prvenstvu, pa tudi Thomas Tuchel nima povsem mirnega spanca. Potem ko je konec marca nekoliko presenetljivo zamenjal Juliana Nagelsmanna, je nemško prvenstvo osvojil v zadnjem krogu po gromozanskem spodrsljaju Borussie iz Dortmunda. Trenutno je največja težava Bayerna nezadovoljeni nizozemski osrednji branilec Matthijs de Ligt, ki ob Kimu Min-jaeju in Dayotu Upamecanu ne dobiva veliko priložnosti za igro. Tuchel sicer moštva danes ne bo smel voditi ob igrišču. Na zadnji tekmi Bayerna v lanski sezoni lige prvakov je namreč prejel rdeči karton.

Španke potrdile namero o stavki Škandal s poljubljanjem, v katerega je vpleten predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales, ki je medtem odstopil, je španski nogomet po nedavnem svetovnem naslovu pahnil v kaos. Nova selektorica Montse Tome je za prvi dve tekmi lige narodov nominirala reprezentanco, a so igralke isti večer sporočile, da bodo nadaljevale mednarodno stavko. Najbolj groteskno pri tem je, da je nekaj ur pred tem, preden so španske reprezentantke pod vodstvom najboljše nogometašice na svetu Alexie Putellas potrdile namero o stavki, nova selektorica novinarjem v Madridu zagotovila, da se je pogovorila z igralkami. Po poročanju medijev je španska zveza stavkajočim v nedeljo ponudila kadrovske spremembe v organizaciji, a jim hkrati postavila tudi ultimat, ki se je iztekel opolnoči v noči z nedelje na ponedeljek. V skladu s tem je španska zveza igralkam zagrozila z denarnimi kaznimi in večletno prepovedjo igranja, če ne bodo hotele igrati za la rojo. »Igralke smo prepričane, da je to še ena strategija manipulacije. Želijo nas ustrahovati in nam grozijo s pravnimi posledicami ter z gospodarskimi sankcijami,« je v izjavi dejala igralka Jennifer Hermoso, ki trenutno igra za mehiški klub Pachuca.