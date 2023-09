Russell Brand: Nenadoma na zatožni klopi medijev

Šokantnih spolnih napadov obtoženi Russell Brand se je znašel na zatožni klopi medijev in javnosti. Oseminštiridesetletni angleški komik, igralec, pisatelj, spletni vplivnež in glasni kritik korporacij in milijarderjev trdi, da so bila vsa njegova razmerja sporazumna. In da gre za usklajen napad, s katerim ga skušajo utišati.