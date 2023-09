V Celju je pred vsako sezono, kar se tiče odhodov in prihodov igralcev, gneča kot na avtobusni postaji. Letos je v klub prišlo devet novincev, osem igralcev, med njimi večina nosilcev igre, pa je zapustila mesto ob Savinji.

To je na žalost postala v Celju že stalnica, tradicija. Po dveh letih skupnega igranja se je šest, sedem nosilcev igre poslovilo po minuli sezoni, prišlo pa je veliko novih, mladih in neizkušenih igralcev. Nekateri so morali takoj prevzeti vloge vodij na igrišču kot nosilci igre, a za uigravanje ekipe je seveda potrebno kar precej časa, ničesar ni mogoče storiti kar čez noč. A verjamem, da bodo novinci kmalu uspešno stopili v velike čevlje svojih predhodnikov. Kemija v ekipi je prava, prav tako vzdušje, tako na igrišču kot izven njega. Z vsemi novimi fanti smo se dobro ujeli in smo zelo povezani, zato lahko rečem, da smo zares prava klapa.

Letošnjo sezono je celjski klub na začetku tega meseca začel s superpokalno lovoriko v Ormožu, nato pa v uvodnih dveh krogih slovenske lige doživel dva šoka – domači poraz na derbiju s Trimom iz Trebnjega in le remi na gostovanju pri Svišu.

Pričakovali smo maksimalne štiri točke, osvojili pa le eno. A sezona bo še zelo dolga, do konca prvenstva je kar 24 tekem in upam, da začetna kiksa še ne bosta usodna. Derbiji med najboljšimi ekipami so lahko odločilni, a sočasno se lahko prvenstvo dobi ali izgubi tudi na »manjših« tekmah proti ekipam iz spodnjega dela lestvice. Zgolj z zmagami na derbijih je težko osvojiti lovoriko, jo pa lahko na »manjših« dvobojih hitro izgubiš. Je pa res, da so pripravljalne tekme za mlade in neizukušene igralce, na katerih ni pritiska, povsem drugačna zgodba kot resne, tekmovalne tekme, na katerih ni popravnega izpita. In to se je v našem klubu na žalost pokazalo že na začetku sezone.

Koga vidite kot glavnega tekmeca v boju za naslov slovenskega prvaka, ki ga branite iz minule sezone?

Predvidevam, da bo prvenstvo potekalo v lanskem slogu, za naslov pa se bodo borili trije klubi: Celje Pivovarna Laško, Trimo, ki v zadnjih treh letih veliko vlaga v rokomet in ki venomer kotira visoko, in Gorenje, ki ima že nekaj sezono podobno igralsko zasedbo, v kateri ni zelo velikih sprememb in je zato zelo uigrano. Omenil bi še dva kluba, ki bosta verjetno krojila razplet na slovenskem vrhu. Riko iz Ribnice je zelo neugoden nasprotnik, predvsem v domači dvorani, novomeška Krka je že lani po vrnitvi iz 1. B lige dokazala svojo kakovost, letos pa se je še okrepila z nekaterimi zelo dobrimi igralci. Verjamem, da bomo v Celju sezono pripeljali do konca tako, kot jo načrtujemo in si želimo vsi v klubu in okoli njega.

Letošnjo ligo prvakov ste kljub dobri predstavi začeli s tesnim porazom proti ekipi GOG Gudme na Danskem s 36:38, danes vas v Zlatorogu čaka portugalski Porto. Kaj pričakujete od evropske premiere v Zlatorogu?

Na Danskem smo, čeprav smo pred tem izgubili domači derbi s Trimom, igrali zelo dobro. Imeli smo tudi svoje priložnosti za zmago proti favoriziranemu tekmecu, a jih na žalost nismo izkoristili, zmanjkalo pa nam je tudi nekaj športne sreče. Škoda, da nismo osvojili vsaj točke, ki bi si jo glede na prikazano tudi zaslužili, ob tem pa je kar nekaj celjskih igralcev prvič nastopilo v ligi prvakov. Na tekmo smo se odlično pripravili, kar je bilo ključnega pomena. Zdaj nas čaka Porto (v prvem krogu je doma premagal poljsko Wislo Plock, za katero je med letoma 2018 in 2020 igral tudi Mlakar, s 24:23, op. p.), še ena odlična evropska ekipa. V Zlatorogu smo v preteklosti že odigrali veliko vrhunskih tekem in pripravili številna presenečenja, s takšno miselnostjo pa se moramo podati tudi v obračun s Portugalci.

V evropski ligi prvakov, kjer so v skupini celjski tekmeci Barcelona, GOG Gudme, Magdeburg, Montpellier, Wisla Plock, Porto in Veszprem, se zdi napredovanje v osmino finala bolj ali manj misija nemogoče.

V preteklosti so se v ligi prvakov že dogajala velika presenečenja, za nekatera smo poskrbeli tudi Celjani. Jasno je, da v Evropi nismo v vlogi takšnih favoritov, kot je bil celjski klub pred desetimi, petnajstimi leti ali še več. A v športu je pač vse mogoče in na srečo vedno ne igra glavne vloge denar oziroma višina klubskega proračuna. Med evropsko elito se ne bomo vnaprej predali na nobeni tekmi, prav tako tudi ne med njo, na nobeni ne bomo poceni prodali svoje kože. Mlada in neizkušena ekipa potrebuje tudi podporo s tribun in ob fantastičnem vzdušju v Zlatorogu lahko tudi v tej sezoni poskrbimo za kakšno senzacijo in skalpiramo katerega izmed rokometnih velikanov.

Ali bi lahko vsaj 14 težkih tekem v Evropi, vključno s potovanji in napornim ritmom tekem, pri mladi in neizkušeni ekipi pustilo posledice v slovenski ligi in pokalu?

Tudi že v minuli sezoni smo izkusili takšen način tekmovanja in čeprav se nismo uvrstili v osmino finala, je bilo veliko pozitivnih stvari. Prepričan sem, da bo strokovni štab, tako kot lani, skušal ustrezno osvežiti in regenerirati igralski kader po težkih evropskih preizkušnjah in ga pripraviti na najpomembnejše tekme v domačih tekmovanjih. Verjamem, da zaradi Evrope ne bomo plačali prevelikega davka v slovenski ligi in pokalu, predvsem v prvenstvu, ki s končnim uspehom ponovno prinaša igranje v evropski ligi prvakov.

Po odhodu Aleksa Vlaha v danski Aalborg ste prevzeli kapetanski trak v celjski ekipi. Kako dojemate novo vlogo in kako ste se znašli v njej?

Biti kapetan takšnega vrhunskega kluba, kot je Celje Pivovarna Laško, je za vsakega igralca zares velika čast in privilegij. Gre za klub z dolgo in bogato tradicijo, moji kapetanski predhodniki pa so bili vrhunski igralci, vsi od prvega do zadnjega. Kot domači igralec, ki je že dolgo v klubu, lahko v kapetanski vlogi na različne načine in na različnih področjih pomagam svojim soigralcem, celotni ekipi in klubu nasploh.

