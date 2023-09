Joža ni čez les, zato je šel v SDS

Esdejevsko-desusovsko-novoslovensko-esdeesovski Joža (nekdanji kmetijski minister Podgoršek, o čigar političnih preskokih smo v tej rubriki nedavno obširneje pisali) je za televizijo stranke SDS izjavil, da kani zavzeti kmetijsko zbornico. Toda če bo koalicijska večina v DZ potrdila zakon o kmetijski zbornici, na prihodnjih zborničnih volitvah konec leta 2024 kot predsednik enega od organov stranke (Forum za kmetijstvo in podeželje SDS) ne bo mogel kandidirati. V zakonski noveli namreč piše, da to velja za vse, ki so kakšno funkcijo v organih stranke na državni ravni opravljali dve leti pred volitvami. Reši ga lahko le ustavno sodišče, če bo zakon razveljavilo.