Mislim svoje mesto: Pesem motorja

Ko smo imeli še petkove proteste, sem nekega vročega večera težil policajem, ki so se na srednjem mostu Tromostovja v svojih na debelo zaščitenih bojnih oblekah hladili v klimatizirani marici in s prižganim motorjem sredi množice ljudi zastrupljali zrak. Ko so imeli dovolj mojega ponavljanja, da je po zakonu treba v času mirovanja ugasnit motor, me je najbolj umirjen med njimi podučil, da se po tem istem zakonu oni, kadar so na službeni nalogi, smejo poleti hladit in pozimi gret s prižganim motorjem.