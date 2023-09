Podjetje Xiaomi je v Zagrebu v predsedniškem apartmaju hotela Sheraton predstavilo svoj širok portfelj pametnih naprav za dom Smart Home, IoT-naprav ​za življenjski stil ter koncept Smart Living, ki se osredotoča na povezovanje naprav z namenom, da uporabnikom omogoči pameten način življenja v sodobnem, živahnem vsakdanu.

Imeli smo priložnost, da si ogledamo tudi rezultat prenove apartmaja, pod katerega se je podpisalo slovensko podjetje Stilles. Upravičeno so nas navdušili moderen dizajn in tehnične rešitve, ki so plod izkušenj hišnega tima arhitektov in ekipe izkušenih strokovnjakov za izvedbo. Pohištvo se ponaša s Stillesovimi inovacijami, kot so inovativni tehnološki premaz Re:NEW, ki je odporen proti razenju, ter detajli v videzu patinirane medenine. S temi hišnimi inovacijami se že ponašajo tudi nekateri drugi luksuzni hoteli, kot je na primer Marriott Luxury Collection v Budimpešti.

A tokrat so bile v ospredju naprave Smart Home, ki so razporejene v vsakem prostoru apartmaja. Preverili smo lahko uporabnost različnih izdelkov, začenši z naprednim robotskim sesalnikom, ki ima pripadajočo postajo za samodejno čiščenje in za gibanje po prostoru uporablja umetno inteligenco ter napredne senzorje za 3D-prepoznavo ovir in izogibanje tem. Na stekleni vitrini je nameščena nadzorna kamera, ki omogoča 360-stopinjski nadzor in s pomočjo umetne inteligence zazna človeka. Tako kot vse naprave, ki so povezane z aplikacijo Xiaomi Home, je tudi kamera povezana s svetovnim spletom. V kotu sobe je nameščen čistilnik zraka, ki samostojno nadzira zrak v prostoru in samodejno prilagaja delovanje filtracije. V delovni sobi je pametni grelnik vode, pri katerem se na LCD-zaslonu prikazuje trenutna temperatura vode, v kopalnici pa pametna tehtnica in sušilnik za lase s funkcijo pametnega nadzora temperature.

Segment naprav za pametni dom delijo v šest kategorij: televizija in mediji, sesalniki, ambientalne naprave, kuhinjske naprave, svetilne naprave in druge pametne naprave. V segmentu življenjskega sloga pa so pametne ure, električni skuterji, pisarniške naprave, kot so monitorji, ojačevalnik​ wifi, brezžična tipkovnica in miška ter prenosni tiskalnik. Tu so še pripomočki za osebno nego, športne naprave in različni dodatki. Iz podatkov, ki so jih omenili ob predstavitvi, je videti, da je trenutno z njihovimi strežniki povezanih že 618 milijonov izdelkov, marsikateri uporabnik ima doma večje število pametnih naprav. Število povezanih IoT-naprav na Xiaomijevi platformi ​ AIoT se je v primerjavi z lanskim letom povečalo za 24,2 odstotka, če ne štejemo pametnih telefonov, tablic in prenosnikov.