Danes je organizator dogodka Zavod za mladino, kulturo in turizem Koper, prireditev pa bo to soboto na obmorskem prizorišču – na Ukmarjevem trgu v Kopru. Vse skupaj se bo začelo ob 10. uri, končalo pa okoli 22. ure.

Obiskovalci lahko avtomobile parkirajo na bližnjih parkiriščih, v garažni hiši Belveder in garažni hiši Sonce ter na parkiriščih P&R ob vhodu v mesto. Domačine ob tem organizatorji prosijo, da izberejo trajnostne načine prevoza na prireditev, kot sta kolo in skiro, ali da se na prireditev odpravijo peš ali z javnim prevozom. Obenem bo ta dan med Koprom in Krasom vozil tudi tako imenovani kolobus.

Brezplačen vstop, kavcija za kozarce

Kako je s cenami, smo za začetek vprašali Andrejo Čmaj Fakin z Zavoda za mladino, kulturo in turizem Koper: »Vstop na prireditev je brezplačen, hrano in pijačo pa bodo obiskovalci plačali neposredno ponudnikom na stojnicah. Za uporabo kozarca za vinske degustacije bodo zaračunavali kavcijo 5 evrov, ki pa vam jo bodo ob vračilu nepoškodovanega kozarca v celoti vrnili.«

Letos se bo prireditev, ki združuje sladke dobrote, Sladko Istro, ter jedi in pijače s pridihom Istre, ​Altroke Istra Gourmet Festival, odvila na enem prizorišču – na Ukmarjevem trgu v Kopru.

Številni znani ponudniki sladkarij in hrane

Ponudba bo letos zelo raznolika, se je nasmejala Andreja Čmaj Fakin in začela naštevati: »Med sladkimi ponudniki boste našli koprsko Kavarno Triglav, Refoškoladnico iz Marezig, čokoladnico Da Ponte in številne druge. Na prireditvi bodo sodelovali lokalni vinarji, kot so Vinakoper, Vina Bordon, klet Santomas in Vina Brič, poleg njih pa tudi pivovarji in ponudniki drugih pijač z območja slovenske Istre. Za gurmane bodo med drugim poskrbeli Di Kappa tartufi in Gostilna Belvedur z različnimi jedmi s tartufi, Sparkling Oysters z ostrigami in penečimi vini, Kantina Romano z domačim pršutom, sirom in drugimi istrskimi dobrotami ter drugi ponudniki istrskih dobrot, med njimi tudi številna lokalna društva.«

Letos bodo na prireditvi sodelovali pretežno ponudniki iz Slovenije, največ z območja slovenske Istre, bodo pa prisotne prav posebne hroštole iz hrvaškega dela Istre ter balkanske sladke dobrote, na primer baklave, lokumi, tufahije in podobno.

Kroštole in fritule

Obiskovalci bodo lahko pokušali in kupili sladice, ki so nastale po recepturah istrskih gospodinj, Andreja Čmaj Fakin ob tem poudari: »Najbolj znana istrska sladica, ki jo bo mogoče okušati in kupiti na prireditvi, so fritule. Gre za ocvrto sladko testo v obliki mišk, katere receptura sega v čas Marca Pola. Druga tipična sladica so hroštole ali kroštole, to je krhko ocvrto pecivo, posuto s sladkorjem v prahu, ter supe – popečene oziroma ocvrte rezine kruha, posute s sladkorjem, pa tudi različni štruklji in zavitki.«

V sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Agraria bodo pripravili zabavni izziv treh pridelovalcev zelenjave. Vsak od njih bo namreč prinesel svoj pridelek in v sodelovanju s chefom Ivico Evačićem - Ivekom iz restavracije Marina Izola bodo skuhali enako jed. Kaj bodo kuhali in čigava bo pa vašem mnenju najbolj okusna, pa morate ugotoviti sami to soboto.

Zagotovo bo, vsaj glede na izkušnje prejšnjih let, v soboto v Kopru veliko družin, zato so se organizatorji potrudili in prireditev bo zaznamoval tudi bogat program za otroke: »Otroci se bodo med drugim lahko preizkusili v ustvarjalni delavnici izdelave in dekoracije slastnih piškotov,« je povedala Andreja Čmaj Fakin.

