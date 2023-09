Na eno strani so jasni in javni pristopi dr. Kebra, dr. Fakina, na drugi pa pametovanje Loredanov in podobnih, ki ne znajo jasno in enostavno povedati bistva. Oba navedena gospoda znata jasno in enostavno povedati, kaj je problem, kako se ga reši in kaj to pomeni. Pravilna in točna diagnoza je tako pri zdravnikih kot električarjih prvi korak k preživetju. Minister za zdravje ne more biti zmagovalka za miss fotogeničnosti, ki načeloma podpira mir v svetu, temveč nekdo, ki točno ve, kaj pomeni nepravočasna odstranitev malignega tkiva.

Ne vem, od kje ideja, da če je nekdo zdravnik, potem bo dober minister. Stvar, ki predstavlja največji problem, pa je, ali so interesi premierja Goloba enaki interesom velike večine plebsa, ki ga je izvolila. Bojim se, da ne. Je pa to še vedno manjše odstopanje od ekstrema, ki ga predstavlja desnica, kjer so ključni predstavniki najbolj odločno vplivali na nepreprečitev okužb in smrti tisočev v času korone. Dr. Trampuž, ki kot infektolog ne ve, kako se prepreči širjenje aerobnih virusov, ali pa je to morda sedaj že ugotovil, je zgolj vzorčen primer tega, da je bilo vodenje te epidemije s strani zdravnikov nestrokovno. Redki posamezniki, ki so zagovarjali dejstva, pa so ostali ignorirani s strani ministrstva za zdravje, ki je bilo opozorjeno na napačen pristop že osem dni po prvi okužbi in tudi od 15 smrti v DSO Metlika dalje. Spet ponavljam staro tezo, da je časopis Dnevnik za precej ministrstev strokovna literatura.

Premier Golob mora razumeti, zakaj morajo ključne vloge v poslu igrati tisti, ki ga poznajo.

Mitja Vilar, Šmarje Sap