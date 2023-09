Kdo in kako bo izbiral nove evropske priseljence?

Gospa predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v govoru o stanju v Uniji izjavila, da bomo mi, Evropejci, ne pa kriminalni posredniki, odločali o tem, koga želimo v Evropi, kjer zaradi prenizke natalitete nujno potrebujemo novo, svežo delovno silo. Moramo vedeti, da migranti niso vsi po vrsti neizobraženi nesposobneži, med njimi je veliko sila sposobnih in izobraženih oseb, ki jih Evropa potrebuje, saj delavcev primanjkuje na veliko področjih. Torej bi bilo logično, da EU razpiše prosta delovna mesta za ekonomske migrante, ki prevladujejo. Tako bi se potencialni migranti lahko usmerili do pisarn, najbolje v njihovem domačem okolju, kjer bi izbirali želeno delovno silo za legalen prihod v Evropo, brez posredovanja kriminalnih posrednikov. Torej bi lahko nekaj milijonov evrov usmerili v to dejavnost, skratka v operativno reševanje integracijske strategije, ne pa le v preprečevanje teh tokov, ki jih ne bo mogoče preprečiti, lahko pa jih obojestransko koristno reguliramo. Na tak način bi tudi pristrigli peruti ekstremno desnim politikam, ki se napajajo iz te velike nesreče ljudi, ki ne želijo oditi iz svojih okolij, vendar jim drugega ne preostane.