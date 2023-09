Vse več mladih žrtev spolnih zlorab

Policija je lani obravnavala 163 primerov spolnih zlorab otrok prek spleta in v povezavi s tem opravila 27 hišnih preiskav. Žrtev je vse več in so vedno mlajše. Storilci uporabljajo vse več novih tehnik, da bi pridobili zaupanje žrtev, ki jih nato izkoristijo. O tem tudi na 13. posvetu o spletnih zlorabah otrok.