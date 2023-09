Rebernik je na čelu informativnega programa nasledila nekdanjo odgovorno urednico Manico Janežič Ambrožič, ki je oktobra 2021 odstopila s tega mesta. Ni se namreč strinjala s krčenjem informativnega programa in prestavitvijo dela sporeda na drugi televizijski program, kar je predvidel predlog programsko-produkcijskega načrta (PPN) za leto 2022.

Novinarji informativnega programa TVS so zatem novembra pripravili protest, a je tedanji programski svet javnega zavoda konec novembra kljub temu potrdil PPN. Vodenje informativnega programa na TVS je brez izrekanja novinarjev kot v. d. prevzela Rebernikova. Slednja tudi ob imenovanju s polnim mandatom ni uživala podpore zaposlenih, ob izrekanju jo je podprlo le 21,8 odstotka zaposlenih, ki so oddali svoj glas.

Zaposleni v informativnem programu TVS so bili do njenega dela kritični tudi v nadaljevanju njenega mandata.

Nova uprava Radiotelevizije Slovenija (RTVS) pod vodstvom Zvezdana Martića pa je nedavno v. d. direktorja TVS Andraža Pöschla zadolžila, da pozove odgovorno urednico informativnega programa k pripravi poročila o aktivnostih. S tem je uprava sledila pozivu sveta delavcev, ki je v sredo sredo obravnaval razmere v informativnem programu TVS. Člani aktiva novinarjev so ob tem poudarili, da je stanje nevzdržno, kot največje težave pa izpostavili kadrovsko podhranjenost, slabo organizacijo in nekompetentno vodenje.

Hkrati so upravo pozvali, naj razišče in odgovori, ali informativni program 1. programa TVS še deluje tako, da lahko opravlja svoje zakonske in statutarne dolžnosti, ter ali te naloge opravlja tudi odgovorna urednica programa Rebernik.