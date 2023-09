Guterres je dejal, da se povečujejo razlike med gospodarskimi in vojaškimi silami, med vzhodom in zahodom ter med bogatimi in državami v razvoju.

Brez reform, med drugim reforme Varnostnega sveta kot najpomembnejšega organa ZN, po njegovih besedah problemov ne bo mogoče učinkovito reševati. »Reforma ali razpad, ker svet razpada po šivih,« je dejal Guterres in pozval k sprejemanju odločitev s kompromisi.

Generalni sekretar ZN je v svojem nagovoru omenil tudi vojno v Ukrajini in opozoril, da do vojn pride, ko države ne spoštujejo načel Ustanovne listine ZN.

»Vojna, ki se je začela v nasprotju z Ustanovno listino ZN in mednarodnim pravom, je povzročila vrsto grozot: uničena življenja, kršene človekove pravice, travmatizirane otroke, uničene upe in sanje,« je dejal Guterres in dodal, da je posledice vojne čutiti po vsem svetu.

»Svet potrebuje ukrajinsko žito in ruska gnojila,« je dejal in pozval k obnovitvi črnomorske pobude za žito ter na splošno k nadaljevanju prizadevanj za pravičen mir v skladu z Ustanovno listino ZN.

Splošne razprave se udeležuje tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, več držav svetovnega juga pa je nezadovoljnih, ker menijo, da bo to odvzelo pozornost težavam, s katerimi se soočajo same. Vendar pa jim zahodne podpornice Ukrajine zagotavljajo, da niso pozabile nanje.

Za Guterresevim uvodnim nagovorom je splošno razpravo odprl predsedujoči 78. zasedanja Generalne skupščine Dennis Francis iz Trinidada in Tobaga, sledil pa mu je predsednik Brazilije Luis Inacio Lula da Silva.

Brazilija je tradicionalno prva na vrsti, sledi pa jim voditelj države gostiteljice ZDA. Že danes bo kmalu za ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim nastopila tudi predsednica Nataša Pirc Musar.

Letošnjo splošno razpravo zaznamuje tudi dejstvo, da je med voditelji petih stalnih članic Varnostnega sveta ZN - Kitajske, ZDA, Francije, Velike Britanije in Rusije - prisoten le predsednik ZDA Joe Biden, ki pa se v sredo ne bo udeležil posebnega zasedanja Varnostnega sveta ZN o Ukrajini.

Pred splošno razpravo se je v ponedeljek na sedežu ZN začel podnebni vrh, ki se nadaljuje še danes. Na njem se svetovni voditelji zavezujejo, da bodo pospešili uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja, ki zelo zaostaja, med drugim zaradi pandemije koronavirusa in svetovnih kriz, kot je vojna v Ukrajini.