Dane okoli pol dvanajste ure se je na reki Soči v bližini naselja Trnovo ob Soči med raftanjem pripetila tragedija. Uprava za zaščito in reševanje je na svoji spletni strani (SPIN) sporočila, da se je na reki Soči prevrnil raft in da je enega od udeležencev odneslo okoli 200 metrov naprej po strugi. Iz vode so ga rešili občani, ga oživljali do prihoda reševalcev in gasilcev, a žal neuspešno. Tragično vest je nekoliko kasneje potrdila tudi policija, ki je bila o nesreči obveščena malo pred dvanajsto. »Po prvih podatkih se je nesreča zgodila med raftanjem od vstopne točke Boka proti izstopni točki Trnovo 1. Pri tem je prišlo do nesreče, kjer je eden od udeležencev izgubil življenje, dva udeleženca raftanja pa sta bila poškodovana. Okoliščine nesreče, v kateri je glede na sedanje podatke umrl tuj državljan, policija še preiskuje,« je povedal tiskovni predstavnik PU Nova Gorica Dean Božnik. Več podrobnosti naj bi bilo sicer znanih danes. Neuradno smo izvedeli, da naj bi bili na raftanju turisti s križarke, ki je sicer zasidrana v Kopru, v dolino reke Soče pa so se odpravili na turistični izlet. Čolna naj bi bila dva, za izlet po reki pa so najeli enega od lokalnih ponudnikov. Ob visoki Soči naj bi se zaleteli v neko skalo in nekaj od udeležencev je popadalo v vodo.

»Ponoči je pri nas močno deževalo, Soča je bila danes dopoldne kar huda. Ko smo prišli na kraj dogodka, so ponesrečenega na breg že potegnili očividci, a mu žal ni bilo več pomoči. Ostali so se rešili na drugo stran brega, preverili smo, da so se rešili vsi,« je povedal predsednik GRS Tolmin Metod Fon. Zadnja leta tovrstnih nesreč na Soči ni več, jih je bilo pa po besedah Fona pred leti, ko se je ta šport šele razvijal, kar precej.