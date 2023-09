Vendar nekateri ob tem opozarjajo, da to ni stoodstotno zagotovilo stabilnosti cen, saj je marsikaj odvisno od temperatur in od trga, ki lahko zaradi še vedno trajajoče vojne v Ukrajini močno zaniha. Za pojasnilo, kakšno ogrevalno sezono pričakovati, smo se pozanimali na različnih koncih, vključno z agencijo, pristojno za to področje, ministrstvom in nekaterimi ponudniki daljinskega ogrevanja. Tudi to, kakšne so cene peletov v primerjavi z lanskim letom, smo preverjali.

Na agenciji za energijo so na vprašanje, kakšna so njihova pričakovanja glede cen za prihajajočo kurilno sezono – ali je pričakovati podobno izkušnjo kot lani, dražjo, cenejšo ... – odgovorili: »Pripravljeni smo bolje, kot smo bili v enakem obdobju lani. Letos je namreč predčasno izpolnjen cilj 90-odstotne napolnitve skladišč plina na ravni Evropske unije, poleg tega so razmere na trgu zemeljskega plina stabilnejše kot v preteklem letu. Kot vemo, je prav zemeljski plin tisti energent, ki je bil v preteklosti najbolj izpostavljen učinkom zaostrene geopolitične situacije v Evropi.«

Vendar pa tudi: »Tržnih cen vnaprej ne moremo komentirati. Medtem ko so bile cene v pretekli ogrevalni sezoni regulirane oziroma so bile določene najvišje cene električne energije, zemeljskega plina in toplote (iz sistemov, ki jih upravljajo distributerji toplote, ki opravljajo dejavnost v obliki gospodarske javne službe), za prihajajočo ogrevalno sezono za zdaj nimamo informacij, da bi vlada načrtovala zamejitev cene toplote. Tako bo najverjetneje cena te odvisna od cene vhodnih energentov, pri čemer cena plina za proizvodnjo toplote za določene skupine odjemalcev ostaja do konca leta zamejena kot do sedaj. Glede na navedeno do podražitev, kot smo jim bili priča v pretekli ogrevalni sezoni, letos ne bi smelo prihajati.

Na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo so pojasnili, da se je regulacija cene toplote za daljinsko ogrevanje zaključila aprila, regulacija cene plina pa se konča konec leta. »Ni predviden ukrep podaljšanja regulacije cene v prihajajoči zimi oziroma v letu 2024,« so bili jasni.

Glede pričakovanj in izhodišč za prihajajočo ogrevalno sezono pa so pojasnili, da »so cene plina trenutno ugodne, kar pa se lahko spremeni v primeru večjega povpraševanja ali manjše ponudbe plina na trgu«. In še: »Cena toplote za daljinsko ogrevanje je že do sedaj regulirana in je odvisna od stroškov distributerja, ki izvaja gospodarsko javno službo. Povišane cene energentov bodo lahko pomenile nekoliko višje cene toplote iz sistemov kot leta 2020.«

