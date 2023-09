Industrijska proizvodnja je zrasla za 4,6 odstotka na medletni ravni; 3,7 odstotka je podatek za mesec prej. Objava je presegla tudi pričakovanja analitikov, ki so v povprečju pričakovali 3,9-odstotno rast. Lepo presenečenje je bila tudi medletna rast v maloprodaji (retail sales): za mesec julij je na medletni ravni rast maloprodaje znašala 2,5 odstotka, za mesec avgust pa so bila pričakovanja analitikov, da bo rast 3-odstotna. Podatek, ki je bil objavljen, je bil 4,6 odstotka, kar je bistveno preseglo pričakovanja analitikov.

Makroekonomski podatki za Kitajsko so dajali klavrno sliko o stanju kitajskega gospodarstva. Čeprav so preklicali vse epidemiološke ukrepe, se potrošnja noče dvigniti. Ljudi je očitno še vedno strah, da se bo situacija ponovila, kar negativno vpliva na sektor gostinstva in potovanj, čeprav tudi v teh sektorjih dosegajo rast. Poleg tega se je v obdobju pandemije močno dvignila nezaposlenost: ljudi je strah, da bi v primeru povrnitve epidemije spet ostali brez dela, zato trošijo manj. Kitajska je bila ena od držav, ki v času pandemije ni dajala večjih subvencij ljudem, da ostanejo doma. Verjetno je tudi to razlog, da na Kitajskem trenutno inflacija ni problem, temveč se spogledujejo celo z deflacijo. Državi je vseeno v interesu, da spodbudi gospodarstvo, predvsem potrošnjo. Dodatna utež tem prizadevanjem je nepremičninski sektor, ki je v hudi krizi. Država ima v rokah še nekaj orodij za spodbudo. Ko je sektor nepremičnin nezadržno rasel, so namreč uvedli precej ukrepov za omejitev rasti. Ti ukrepi še niso v celoti odpravljeni. Z odpravo bi lahko spet spodbudili povpraševanje po nepremičninah, s tem pa bi se dvignilo tudi povpraševanje po izdelkih za obnovo in opremo doma. Cel nepremičninski sektor predstavlja okoli 30 odstotkov kitajskega BDP. Centralna banka je letos že dvakrat znižala obvezno rezervo, likvidnost na denarni trg dodaja tudi z drugimi instrumenti. V zadnjem četrtletju je pričakovati, da bo centralna banka še zniževala obrestno mero, čeprav ta doslej ni bila eden glavnih instrumentov, ki jih kitajska centralna banka uporablja pri svojih politikah. Nestabilnosti v nepremičninskem sektorju so se kopičile dolga leta, to pa pomeni, da bodo tudi ukrepi morali biti dolgoročno usmerjeni, da bodo povrnili zaupanje in spodbudili vrnitev kupcev na trg.

Delniški indeks kitajskih delnic, uvrščenih na borzo v Hongkongu, HSCEI je po objavi makroekonomskih podatkov za mesec avgust pridobil pol odstotka vrednosti, še vedno pa na ravni od začetka letošnjega leta dosega negativne donose. Izgubil je nekaj več kot 7 odstotkov vrednosti. Investitorji verjetno čakajo na bolj zanesljive podatke o gospodarskem okrevanju.