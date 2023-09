Na današnji novinarski konferenci župana Zorana Jankovića so predstavili tudi potek sanacije bivalnih prostorov po poplavah. Grobelnik je pojasnila, da komunikacija med prebivalci in službo za lokalno samoupravo teče dnevno, prebivalce pa spodbujajo, da za informacije, za katere je pristojna država, pokličejo na številko 114.

Nekateri izvajalci, ki jih je predlagala občina, so že začeli z delom, trenutno potekajo pripravljalna dela in dela, ki niso vezana na lesene dele. Za slednje namreč še vedno čakajo odločitev urada za kemikalije o premazu za les, ki ga je predlagal Miha Humar s katedre za lesne škodljivce, zaščito in modifikacijo lesa na ljubljanski biotehniški fakulteti.

Prizadetim prebivalcem so v preteklem tednu poslali osnutke pogodb za izvajalce sanacije, a je Grobelnik ponovno pojasnila, da so to zgolj predlogi, ki jih prebivalci lahko uporabijo, lahko pa sestavijo svojo pogodbo oziroma se drugače dogovorijo z izvajalci. »Pogodba tudi ni edina osnova za izplačilo donacijskih sredstev,« je dejala in dodala, da so to tudi računi za opravljeno delo in nakup materiala.

Odpadni gradbeni material in smeti so v ponedeljek odpeljali z območja Sneberij in Broda, od danes pa je odvoz smeti skrb vsakega posameznika, je spomnila Grobelnik. Janković pa je poudaril, da so s tega območja odpeljali 1600 ton smeti. »Dejstvo je, da so bile te količine nenormalno velike,« je dejal.

Javno podjetje Voka Snaga bo prebivalcem na prizadetih območjih izdala skupen račun za vodo in kanalizacijo za avgust in september, ob tem pa bo upoštevala skoraj 50-odstotni popust glede na porabo.

Janković je spet poudaril, da bodo donacijska sredstva na računu Zveze prijateljev mladine Moste-Polje počakala vse prizadete. Denar bodo izplačali na podlagi prejetih računov, ki naj jih prebivalci pošljejo po navadni ali elektronski pošti, ni pa mogoče dobiti predujma.

O urejanju nasipov ob Savi pa je župan dejal, da se dela ne bodo začela pred naslednjim letom. V ponedeljek so se sicer sestali s predstavniki direkcije za vode, kjer so se dogovorili, da bo občina pridobila ponudbe in pripravila razpise za izvedbo nasipov. Po Jankovićevih besedah bi država začela urejati nasipe pred Medvodami, da bi zajeli tudi reke, ki tečejo v Savo, zaključila pa bi jih izven Ljubljane.

Mestna občina Ljubljana je sicer v aplikacijo Ajda prijavila okoli sedem milijonov evrov škode zaradi poplav na območju Ljubljane. Janković je dodal, da je štiri milijone evrov škode na zasebnih objektiv, tri milijone pa na občinski infrastrukturi.