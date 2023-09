Košarkarji Cedevite Olimpije izgubili tudi drugo tekmo v Podgorici

Košarkarji Cedevite Olimpije so na superpokalnem turnirju košarkarske lige Aba v Podgorici v tekmi za razvrstitev od petega do osmega mesta z beograjsko Mego izgubili s 75:88 in bodo po dveh porazih igrali za sedmo mesto.