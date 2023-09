Rok Snežič je proti ministru za delo Luki Mescu vložil še drugo kazensko tožbo zaradi kaznivega dejanja žaljive obdolžitve. Zmotila ga je izjava, ki jo je Mesec sredi februarja izrekel za informativno oddajo 24ur: »Za nekoga, ki je bil pravnomočno obsojen, izgnan iz Bosne in Hercegovine, za katerega cela Slovenija ve, da se pač ukvarja s posli, ki pač mejijo ali pa celo so pač neke vrste davčno utajevanje, mislim da pač kriminalec ni na noben način žaljiva obtožba.« Izjava se je nanašala na Snežiča, Mesec pa jo je izrekel na dan, ko je na ljubljanskem okrožnem sodišču potekal predobravnavni narok v prvi kazenski tožbi, ki jo je Snežič sprožil proti Mescu in ki se je nanašala na vsebinsko podobne očitke, ki jih je Mesec proti Snežiču izrekel na enem izmed televizijskih soočenj. Tedaj se Mesec naroka v prvi tožbi ni udeležil, je pa za 24ur komentiral predmet obtožbe.

Pred včerajšnjim predobravnavnim narokom v novi kazenski tožbi je Mesec ponovno poudaril, da vztraja pri svojih besedah in ne namerava priznati krivde, saj je bil Snežič v preteklosti v Sloveniji pravnomočno obsojen, iz Bosne in Hercegovine pa izgnan. Snežič pa je po sojenju dopustil možnost, da bo proti Mescu vložil še tretjo zasebno kazensko tožbo. Odločil se bo, ko bo na televiziji slišal celotno včerajšnjo izjavo ministra Mesca. Slednji ga je sicer prek medijev med drugim pozval, da naj neha tratiti čas in denar ter po nepotrebnem obremenjevati sodišče.

Mesec tudi pred sodnico Nino Drozdek Draganić včeraj ni priznal krivde, tako da bo sodišče razpisalo glavno obravnavo. x