Musk je v ponedeljek prek spleta z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem govoril o umetni inteligenci, antisemitizmu in načrtih za omrežje X. Na njegovo vprašanje, kako bi lahko preprečili uporabo botov v spletnem antisemitizmu, je odgovoril, da bi to lahko odpravili z uvedbo manjše mesečne naročnine.

Boti, ki jih upravljajo računalniški programi, in ne ljudje, so namreč pogosti uporabniki omrežja X, predvsem za pisanje sovražnih političnih in rasnih sporočil.

»Mislim, da je to edini način v boju proti nepregledni vojski botov,« je dejal Musk in dodal, da so boti praktično zastonj, medtem ko bi uvedba naročnine zmanjšala zanimanje za lažne profile, saj bi to njihovo vzdrževanje precej podražilo. Kot je dodal, bi namreč za vsakega novega bota potreboval nov način plačila.

Musk je od lanske jeseni, ko je prevzel Twitter, uvedel številne spremembe. Spremenil je ime, odpustil več tisoč zaposlenih, predstavil plačljivo možnost uporabe strani za namene verificiranja profila, omogočil ponovno uporabo pred tem blokiranih računov ter napovedal uvedbo zvočnih in video klicev.