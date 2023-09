Kitajski zunanji minister Wang Yi je včeraj prišel na štiridnevni obisk v Rusijo, predvidoma zaradi priprave obiska predsednika Vladimirja Putina oktobra v Pekingu, kjer naj bi sodeloval na vrhu kitajske pobude o pasu in cesti ter se srečal s kitajskim voditeljem Xi Jinpingom. To bi bilo prvo potovanje ruskega predsednika v tujino, potem ko je marca mednarodno kazensko sodišče izdalo tiralico za njim zaradi deportacije ukrajinskih otrok v Rusijo. Wang je v Moskvo letel z Malte, kjer se je srečal s Jakom Sullivanom, svetovalcem za nacionalno varnost pri predsedniku Joeju Bidnu, ki naj bi se tudi še letos srečal s Xijem.

Ohraniti videz nevtralnosti

Po trditvah Pekinga je obisk Wanga, ki se sicer dogaja med začetkom razprave v generalni skupščini OZN, namenjen predvsem sodelovanju na varnostnem področju. Vsi bodo pozorno spremljali, ali se je spremenil odnos Pekinga do vojne v Ukrajini. Kitajska se doslej ni jasno opredeljevala. Zahteva sicer ozemeljsko celovitost, kar je v prid Ukrajini, in Rusiji ne pošilja orožja. A Peking krši sankcije proti Rusiji s tem, ko od nje kupuje nafto (sicer po nizki ceni) in ji prodaja čipe, potrebne za izdelavo modernega orožja. Očitno je tudi, da brez odobritve iz Pekinga revna Severna Koreja, katere 85 odstotkov trgovine poteka s Kitajsko, Rusiji ne bi pošiljala topovskih granat. V Pekingu pa hočejo ohraniti videz nevtralne države, s čimer bi ohranili potencial mirovnega posredništva, in trdijo, da severnokorejski voditelj Kim Jong Un, ki je bil skoraj ves teden na ruskem Daljnem vzhodu, deluje neodvisno od njih.

Najbrž je na Malti Sullivan zaman zahteval od Wanga, naj Kitajska pritisne na Severno Korejo, da preneha pošiljati granate Rusiji. Kitajski pravzaprav ustreza, da je pozornost ZDA usmerjena v Ukrajino in zato manj na Pacifik. Peking pa ne bo dovolil poraza Rusije, ker jo potrebuje kot zaveznika pri uveljavljanju novega svetovnega reda, v katerem ne bodo več imele glavne besede ZDA.

Skrivnostno izginotje ministrov in generalov

Wang je sicer lani decembra odstopil kot zunanji minister, a je julija znova postal vodja diplomacije, potem ko je zaradi nepojasnjenih razlogov izginil njegov naslednik na tej funkciji Qin Gang. Menda zato, ker je skočil čez plot z novinarko iz Hongkonga. V zadnjih treh tednih pa ni bilo na spregled kitajskega obrambnega ministra Li Shanfuja, ki je na ta položaj prišel marca. V prvi polovici septembra ga uradno zaradi zdravstvenih razlogov ni bilo na napovedano srečanje z vietnamskim in pozneje s singapurskim obrambnim ministrom. Zahodni mediji trdijo, da je v preiskavi, ker naj bi kot odgovoren za nabavo v vojski v letih 2017–2022 prejemal podkupnino. V petek, ko je o tem poleg Reutersa poročalo več ameriških časopisov, pa je tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva na vprašanje novinarja odgovorila, da o tej zadevi ne ve nič.

Kot zdaj ni zaznati sprememb v kitajski obrambni politiki, jih poleti ni bilo v zunanji. Mogoče je, da Qin Gang in Li Shanfu, ki sta ministra postala letos, nista bila dovolj izkušena in primerna za vodenje dveh tako pomembnih ministrstev v času, ko kitajsko gospodarstvo stagnira in so odnosi z ZDA vse bolj napeti. Sicer že več mesecev tudi ni videti dveh pomembnih generalov, ki sta vodila raketne enote, tudi tiste za izstrelke z jedrskimi glavami. Tudi onadva naj bi bila obtožena korupcije in odstranjena.