#intervju Anja Mugerli, pisateljica: Še vedno vztraja mit, da je materinstvo veselo žensko poslanstvo

Anja Mugerli je uveljavljena slovenska pisateljica, ki je za svoja dela prejela več nagrad in nominacij, za kratkoprozno zbirko Čebelja družina tudi prestižno evropsko nagrado za književnost. Letos je izšel njen drugi roman Pričakovanja (Cankarjeva založba), v katerem pred bralce postavi temi neplodnosti in umetne oploditve. Raziskuje ju skozi protagonistko Jano, ki se ji ideja umetne oploditve upira, a se zanjo vendarle odloči. V središču romana je žensko doživljanje lastnih družbenih vlog in lastnega telesa ter krmarjenje med lastnimi in tujimi pričakovanji.