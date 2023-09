Pred kajakaši in kanuisti na divjih vodah je najpomembnejše tekmovanje sezone – svetovno prvenstvo v slalomu v Londonu, na katerem bo v 19 čolnih nastopilo 12 Slovencev in Slovenk. Prvo ime bo 40-letni kajakaš Peter Kauzer. Aktualni olimpijski prvak v kanuju Benjamin Savšek ima na London prijetne spomine, saj je na svetovnem prvenstvu leta 2015 osvojil srebro med posamezniki in bron z ekipo. »Proga mi zelo ustreza, saj obožujem zahtevne z veliko divje vode. Forma je takšna, kot mora biti pred svetovnim prvenstvom,« je povedal 36-letni Benjamin Savšek, ki je bil na zadnji tekmi svetovnega pokala v Seu d'Urgellu 29., potem ko je v spodnjem delu naredil veliko napako. »Dobil sem opomin, da moram biti bolj miren in na težjih kombinacijah ne smem ničesar prehitevati,« je dodal Savšek. Drugi slovenski adut v kanuju bo Luka Božič, ki je na zadnji tekmi svetovnega pokala v Seu d'Urgellu osvojil drugo mesto. »Uvrstitev je lepa, a v Londonu bo vse šlo znova in vsi bomo startali z ničle. Želim si, da bom ponovil takšno tekmo, kot mi je uspela v Španiji od kvalifikacij do finala. Najbolj pomembno je, da vse vožnje odpeljem na visoki ravni, počutje je super in v takšnem stanju želim biti na svetovnem prvenstvu,« je bil po tradiciji zgovoren Luka Božič, ki še vedno čuti bolečine v kolenu (poškodba meniskusa). To ga na tekmi ne ovira, ima pa težave na treningih ob dolgem klečanju v čolnu.

Kajakašica Eva Terčelj tekmuje v slalomu in kajakaškem krosu ter v obeh disciplinah posega po stopničkah. »Pri načrtovanju sezone je bil glavni cilj svetovno prvenstvo. Moje uvrstitve ne kažejo realnega stanja, saj sem prepričana, da sem pripravljena veliko bolje. Verjamem vase. Ko mi gre, mi je proga v Londonu zelo všeč, sicer pa ne. Tehnično in fizično je ena najtežjih prog na svetu,« je izpostavila 31-letna Eva Terčelj. Za Evo Alino Hočevar, ki bo nastopila kar v treh disciplinah (kajak, kanu, kros), je zelo naporna sezona, saj je tekmovala tudi na prvenstvih za mladince in mlajše člane. »Načela me je utrujenost, kar je vplivalo na moje zdrave, ki ni najboljše, zato sem si pred odhodom v London vzela teden popolnega počitka,« je povedala 21-letna Eva Alina Hočevar. Njen 16-letni brat Žiga Lin, ki je poleti postal mladinski svetovni prvak v kanuju, pravi: »Ne bom skrival ambicij, da si ob debiju na svetovnih prvenstvih med člani želim kolajne.«

Spored svetovnega prvenstva, torek, 19. avgust, ekipno tekmovanje, ob 11.30: kanu ženske, ob 12. uri: kanu moški, ob 12.42: kajak ženske, ob 13.40: kajak moški; sreda, 20. avgust, kvalifikacije, ob11.30: kanu ženske, ob 12.35: kanu moški; četrtek, 21. avgust, kvalifikacije, ob 10. uri: kajak ženske, ob 11.24: kajak moški; petek, 22. avgust, polfinale, ob 11.03: kanu ženske, ob 12.08: kanu moški, finale, ob 14.35: kanu ženske, ob 15.12: kanu moški; sobota, 23. avgust, polfinale, ob 11.03: kajak ženske, ob 12.08: kajak moški, finale, ob 14.35: kajak ženske, ob 15.12: kajak moški; nedelja, 24. avgust, kajakaški kros, ob 10. uri: kvalifikacije,15.30: finale.