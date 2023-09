Čeprav Koper za vodilnim Celjem zaostaja le za točko, je trener Celjanov Albert Riera po remiju vodilnih ekip na Bonifiki (1:1) samozavestno izjavil: »Ker je Celje taktično in tehnično boljše, Koper ni moštvo, ki nam bi v nadaljevanju sezone prestavljalo konkurenco. Nisem zaskrbljen.« Celje, ki je na Bonifiki zaradi preveč pasivnosti v drugem polčasu zapravilo zmago s prejetim zadetkom v 90. minuti, je po sedmih tekmah edino neporaženo moštvo in zasluženo na prvem mestu. Celjani na Bonifiki niso blesteli, kar je povezano tudi z izjemno slabo igralno površino. Koprčanom se je obrestovalo, da trener Zoran Zeljković med odmorom sploh ni odšel v slačilnico, ampak je rezervistom kar ob robu igrišča 15 minut razlagal, kako naj zaigrajo, ko bodo vstopili v igro. »Fantje so pokazali pravi značaj in bomo trd oreh za vsakega,« je bil zadovoljen Zoran Zeljković. V troboju za naslov prvaka je še Olimpija, ki zaostaja dve točki za Celjem in eno za Koprom, a Ljubljančane, ki imajo slabo obrambo, čaka naporna jesen s šestimi tekmami v konferenčni ligi.

Medtem v Mariboru, ki za prvim mestom zaostaja že šest točk po porazih na derbijih s Celjem in Olimpijo, gorijo vsi alarmi. Grešni kozel bo očitno Josip Iličić, ki ima sicer pogodbo s klubom do leta 2025, a ni več v načrtih trenerja Damirja Krznarja. Težava Maribora je, da je športni direktor Marko Šuler sestavil ekipo, v kateri je očitno pomanjkanje kakovosti, pripadnosti vijoličastemu dresu in želje po uspehu. Maribor je imel v lanski sezoni golgeterja Vipotnika in prodornega Brnića ter vrhunska vezista s potezo več Tolića in Kronavetra, ki sta skrbela za asistence. Trener Damir Krznar ne dohaja več trenerskih trendov, ki sta jih v slovensko ligo prinesla Španec Albert Riera in Portugalec Joao Henriques ter predstavnik mladega slovenskega vala Zoran Zeljković. Ker je Maribor izgubil pragmatizem, ki sta ga zagova

rjala Zahović in Milanič, je od zadnjega nastopa v ligi prvakov minilo že šest let. Očitno so se tudi Viole vdale v usodo. V preteklosti so morali igralci ob precej boljših predstavah, kot jih kažejo letos, na čelu z legendo Tavaresom slačiti drese, po Ljudskem vrtu so lepili bankovce po 500 evrov, igralcem so očitali tetovaže in frizure, zato so padale tudi klofute. Trenutno so najbolj opazne po tem, da ukradejo zastavo Olimpije ali Fenerbahčeja z dela tribune, kjer so običajni navijači.

