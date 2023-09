Ko se začne liga prvakov, je dokončno jasno, da je nova nogometna sezona v polnem zamahu. Najelitnejše evropsko tekmovanje bo to pot zadnjič potekalo v znanem formatu, že v naslednji sezoni bo vse drugače. Moštva bodo igrala po tako imenovanem švicarskem sistemu. Skupinskega dela več ne bo, zamenjalo ga bo ligaško tekmovanje, v katerem bo vsako moštvo odigralo osem obračunov (štiri doma, štiri v gosteh). Po novem bo sodelovalo 36 ekip in ne več 32. Naslov prvaka brani Manchester City, ki je v junijskem finalu v Carigradu z 1:0 porazil milanski Inter in tako prišel do prve tovrstne lovorike v klubski zgodovini. Sodeč po stavnicah je moštvo trenerja Pepa Guardiole glavni favorit, da znova pokori evropsko konkurenco.

Guardiola se boji prihodnjih dni

Misijo obramba naslova v ligi prvakov bodo nogometaši Manchestra Cityja nocoj začeli proti edinemu predstavniku s področja nekdanje Jugoslavije Crveni zvezdi. Kapetan Kyle Walker, ki je podaljšal sodelovanje s klubom, in soigralci so odlično odprli sezono, saj so kot edini dobili vseh uvodnih pet tekem v angleškem prvenstvu in se nemudoma povzpeli na vrh lestvice, kjer so lansko tudi končali. Kljub temu, da ima Guardiola na voljo kopico odličnih posameznikov, pa se prihajajočih dni boji. Njegovo moštvo bo namreč v enajstih dneh odigralo kar štiri obračune. Po Crveni zvezdi sledi ligaška tekma proti Nottinghamu Forestu, nato pokalna proti Newcastlu ter nova ligaška proti Wolverhamptonu. »Problem nastane, ko imaš v moštvu nekaj poškodb. Žal mi je, a proti Newcastlu v pokalu bomo morali na igrišče poslati rezervno ekipo. De Bruyne, Stones, Kovačić in Grealish so odsotni zaradi zdravstvenih težav. Ob tem imamo igralce, ki so igrali vse minute na reprezentančnih obveznostih. Ritem ni normalen,« je nestrinjanje z vse večjim številom tekem znova izrazil Pep Guardiola, ki se je pred dnevi znova priključil moštvu, potem ko je bil odsoten skoraj mesec dni zaradi rutinske operacije hrbta.

Crvena zvezda se je zaradi izključitve ruskih klubov in dobrih nastopov v evropskih tekmovanjih srbskih klubov prvič v moderni eri lige prvakov neposredno uvrstila v skupinski del. V ta namen je odprla mošnjiček in se okrepila, a za zdaj rezultati niso v skladu s pričakovanji. Potem ko je v lanski sezoni povsem dominirala v domačem prvenstvu in ga sklenila brez poraza, je po sedmih krogih v letošnji doživela že dva. Konec avgusta jo je na kolena spravil Voždovac, pred dnevi pa še Čukarički. »Dvakrat smo že izgubili, kar je absolutno nedopustno. Proti Čukaričkemu smo bili dobro pripravljeni, nismo pogledovali k ligi prvakov. Zdaj je pot v Manchester k Cityju še težja, kot bi bila sicer,« je povedal Izraelec na klopi Crvene zvezde Barak Bakhar, ki se dobro zaveda, da njegovo moštvo v Manchestru čaka trpljenje. City namreč vseh 90 minut ne popušča in se ne ustavi tudi v primeru morebitnega visokega vodstva. »Ni ekipe, ki ne bi imela težav proti takšnemu nasprotniku. Na meni je, da dobro pripravim ekipo in da se hrabro postavimo po robu verjetno najboljši ekipi v Evropi,« je dodal Bakhar.

Milanu močna zaušnica Interja

Zanimivo dogajanje se obeta na eni izmed dveh tekem v današnjem zgodnejšem terminu, ko bo na San Siru pri Milanu gostoval Newcastle. Angleško moštvo se je v prvi polni sezoni pod novimi lastniki iz Savdske Arabije že prebilo v ligo prvakov, kjer so pred tem nazadnje igrali v sezoni 2002/03. V letošnji jim ne gre vse po načrtih, saj so s šestimi točkami na skromnem enajstem mestu v angleškem prvenstvu. Po treh zaporednih porazih proti Manchestru Cityju, Liverpoolu in Brightonu so minuli konec tedna mukoma z 1:0 odpravili Brentford. »Ekipa je prepričana, da lahko premaga vsakogar, če igra po najboljših močeh. To ni vedno lahko, a pomembno je, da igralci v to verjamejo. S tako mentaliteto bomo stopili na zelenico San Sira in krenili po tri točke,« je nasprotnika posvaril trener Newcastla Eddie Howe.

Milan se je znašel v kočljivem položaju. Po aktivnem poletju, ko so ljubljenca navijačev Sandra Tonalija prodali ravno v Newcastle in odslovili tudi klubsko legendo Paola Maldinija, ki je opravljal funkcijo športnega direktorja, nato pa pripeljali kar nekaj zanimivih okrepitev, so brez težav dobili prve tri obračune v italijanskem prvenstvu. A nato je prišel derbi proti Interju in pravo ponižanje, saj je mestni rival slavil s kar 5:1. To je bil močan udarec za rdeče-črne, ki bi lahko zamajal celotno sezono. Navijači pričakujejo reakcijo že proti Newcastlu, v nasprotnem primeru pa bi se verjetno začel tresti stolček trenerja Stefana Piolija. »Ne ostane nam drugega, kot da dvignemo glavo in se poberemo. Ne smemo pozabiti naše uspešne poti do tu, en visok poraz ne sme porušiti vsega,« je povedal trener Milana.