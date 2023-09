Žensko telo nič več tržno blago?

Bili so časi, ko se je zdelo, da se svet spreminja na bolje, v prid državljanskim pravicam in svoboščinam ter manjši državni represiji, ob katerih se bodo negativni družbeni pojavi, kot je prostitucija, reševali skozi družbene mehanizme in jih je bolje dekriminalizirati, ker to udari tudi ženske; te sodelujejo iz eksistenčne nuje, zato jih je treba opolnomočiti, da dobijo druge možnosti preživetja. V določeni meri je to ponekod prineslo dobre učinke. A zapluli smo v čase, ko se je prostitucija povezala s trgovino z belim blagom, ki na valovih migracijskih tokov vse bolj preplavlja Evropo. V ekonomističnem žargonu bi rekli, da ta zločinska veriga sama ustvarja trg, povpraševanje in ponudbo povsem brezpravnih žensk, v majhni meri tudi moških in otrok. Evropsko podzemlje je pekel nemisljivih zlorab.