»Ključnega pomena je, da dokažemo, da posamezne države članice ne morejo prepovedati uvoza ukrajinskega blaga. Zato proti njim vlagamo tožbe,« je dejala ukrajinska ministrica za gospodarstvo Julija Sviridenko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ukrajinski trgovinski predstavnik Taras Kačka je pred tem v nedeljo v pogovoru za bruseljski spletni bilten Politico dejal, da so ukrepi Poljske, Madžarske in Slovaške izraz popolnega nezaupanja Evropski komisiji. Dodal je, da gre tudi za vprašanje, ali lahko mednarodni trgovinski partnerji zaupajo v to, da Bruselj govori v imenu EU.

Evropska komisija se je v petek odločila, da ne bo podaljšala omejitev uvoza žita iz Ukrajine v Poljsko, Slovaško, Madžarsko, Bolgarijo in Romunijo. Varšava, Budimpešta in Bratislava so nato napovedale lastne enostranske prepovedi uvoza.

Slovaška je zgolj podaljšala omejitve EU za štiri vrste žita. Poljska je uvedla dodatne omejitve za ukrajinsko moko in krmo. Madžarska, kot je dejal Kačka, pa je stopila korak dlje in prepovedala uvoz dodatnih 25 izdelkov.

Ob tem je neimenovan vir v Bruslju za poljsko tiskovno agencijo PAP danes dejal, da bodo Poljska, Madžarska in Slovaška odstopile od skupne platforme za izvoz ukrajinskega žita, v kateri so doslej sodelovale skupaj z Evropsko komisijo, Ukrajino, Bolgarijo in Romunijo.

"Poljska, Madžarska in Slovaška so se odločile, da se bodo umaknile iz platforme zaradi previdnosti in možnosti, da bi Ukrajina informacije, pridobljene na sestankih, uporabila v sodnih postopkih pred WTO," je še pojasnil neimenovani vir.

Evropska komisija je medtem v odzivu na enostranske ukrepe treh držav članic EU sporočila, da preučuje njihova ravnanja in morebitne nadaljnje korake. Do njihovih enostranskih ukrepov je bilo danes ob prihodu na zasedanje v Bruslju kritičnih več kmetijskih ministrov drugih članic EU.