Obdobni zdravstveni pregledi športnikov: Ministrstvo že več kot eno leto ignorira odločitev sodišča

Čeprav so po zakonu vsi registrirani športniki upravičeni do brezplačnega obdobnega zdravniškega pregleda, ministrstvo za zdravje od leta 2008 nezakonito oži to pravico zgolj na kategorizirane športnike. Sodišče je ministrstvu odpravo kršitve naložilo pred več kot enim letom.