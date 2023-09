Igrišče sredi jezera za – supergo!

Zdaj bi pa razni organizatorji velespektakularnih, dih jemajočih športnih dogodkov na nenavadnih lokacijah s tem bizarnim tekmovanjem, kdo bo za tekmo izbral najbolj nenavaden kraj, lahko vendarle prenehali. Ker sicer bomo prišli do točke, da bomo na vrhu Triglava pred Aljaževim stolpom organizirali tekmovanje v namiznem tenisu ali kaj podobnega. In če smo vam dali idejo, takoj pozabite nanjo! Po fiasku s tenisom v parku Zvezda so ob koncu turnirja nekaj dvobojev potem res odigrali na Trgu republike. So pa konec tedna košarko igrali sredi Blejskega jezera. Krasna veduta, ki je obkrožila svet: jezero, otoček, cerkvica, grad, par labodov in – splav s koši. Genialno. Vrh vsega se je ob jezeru trlo ljudi, ki so čakali, kdaj bodo ugledali svetovnega zvezdnika Luko Dončića. Pod njegovo blagovno znamko so to bizarnost namreč oglaševali. No, ni bilo Luke, so bile pa superge, ki jih je on sam (mhm) lastnoročno zdizajniral, ko je imel v mislih kristalno vodo Blejskega jezera. Pa kdo vam bo še verjel, no?