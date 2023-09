S Konjičanko sta se bolje spoznala na reprezentančnih akcijah, v zadnjih mesecih pa se je prebila med najboljših 80 igralk na svetu. Šestintridesetletni Blaž Kavčič pomaga tudi Svitu Suljiću in Eli Nali Milić, kadar sta v Sloveniji, s Tamaro Zidanšek pa glavnino treningov opravita na Bonifiki v Kopru. Med turnirjem WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana, kjer se je Tamara Zidanšek kot najboljša slovenska igralka uvrstila v polfinale, je dejal, da si še pred kratkim ni mislil, da bo vstopil v svet ženskega tenisa, v katerem je našel nove izzive.

O začetku sodelovanja s Tamaro Zidanšek.

Po aprilskem dvoboju z Romunijo v pokalu Billie Jean King me je Tamara vprašala, kako vidim njeno igro in kako bi ji lahko pomagal. Takrat je imela tujega trenerja. Odkrito sva se pogovorila. Po par treningih sva ustvarila kemijo in začutila, da sva na pravi poti. Izkazalo se je, da sva začela sodelovati ob pravem času. Oba sva sicer imela svoje obveznosti, ki sva jih izpolnila do konca, s 1. septembrom pa sva začela uradno sodelovati.

O ekipi.

Ko sem prišel v ekipo, nisem želel na prvo žogo spreminjati utečene prakse, saj ima Tamara številčno ekipo petih ljudi. Ponavadi je glavni trener vodja projekta. Tamari je primanjkovalo samozavesti, njena igra ni imela repa in glave. Po enem mesecu smo uvedli nekatere spremembe, ki so se izkazale za pravilne. Odločili smo se, da se bomo v prvi fazi na treningih največ posvetili udarcu s forehandom, ki je Tamarino najmočnejše orožje in postaja vse bolj ubijalski. Ko smo priklicali občutke s forehandom, je Tamara začutila, da igra bolje tudi z backhandom. Nekaj težav ji povzročajo bolečine v rami, zato na servisu, kjer ima veliko rezerv, nisva veliko delala. Zavedava se, da Tamara ves čas ne bo zgolj napredovala. Na to sva pripravljena.

O karakterju.

S Tamaro se razlikujeva po karakterju na igrišču. Ona je bolj mirna, jaz sem se ves čas bodril. Ob igrišču ji dajem energijo. Skupek vsega je pripeljal do rezultatov, ki jih zdaj dosega. Morda je bil eden ključnih elementov najinega sodelovanja v tem, da sem tudi jaz igral podoben tenis kot Tamara.

O odnosu Tamare Zidanšek do športa.

Kot teniška profesionalka je na višji ravni, kot sem bil jaz. Pri nekaterih stvareh gre do skrajnosti v pozitivnem smislu. Zjutraj hodi pod leden tuš, meditira, vse treninge opravi stoodstotno. Vso energijo in čas usmerja v pravo stvar.

O največjih odlikah svoje varovanke.

Tamara me preseneča v več pogledih. O njenem karakterju veliko pove podatek, kako je reagirala po OP ZDA, kjer je izgubila v zadnjem krogu kvalifikacij, potem ko je po več kot treh urah boja zapravila zaključno žogico. V New Yorku nisem bil prisoten, me je pa doma skrbelo, kako bo sprejela boleči poraz. Po vrnitvi v Slovenijo je prišla na trening ter se obnašala, kot da se ni zgodilo nič. Pokazala je, da ima v sebi nekaj več. Rekel sem ji, da se bo trdo delo prej ali slej povrnilo. In se ji je že prejšnjo nedeljo v Bariju, ko je v finalu rešila štiri zaključne žoge in osvojila turnir.

O drugih spremembah in izboljšavah.

Tamara je vso svojo kariero slepo verjela svoji ekipi. Bila je zelo poslušna, kar je sicer super. Zdaj želi bolj razmišljati. Ko sva se prvič pogovarjala o tej temi, sem ji rekel, da ni vojak. Stara je 25 let, ima veliko več izkušenj, bolje pozna svoje telo. O vsaki spremembi se temeljito pogovoriva, potem iščeva skupno pot. Je zelo odprta in mi zaupa. Tamara je bila je že 22. na svetovni lestvici. Če bo želela to uvrstitev izboljšati, bo treba z vseh strani vložiti ogromno truda. Odkrito verjamem, da ji lahko uspe.

O optimizmu, ki ga izžarevata.

Če bi mi pred dvema mesecema kdo rekel, da bo Tamara danes v takšnem položaju, kot je, mu ne bi verjel. Vsak teden najinega sodelovanja je postajala boljša igralka, črpala je vse znanje in energijo, ki sem ji jo dajal. Na začetku sodelovanja sva si zastavila ambiciozen načrt, da se bo ob koncu sezone na svetovni lestvici prebila med najboljšo stoterico, ki ji bo omogočila igranje na glavnem turnirju na OP Avstralije. Vse to sva že presegla.

O igrišču na Trgu republike, kjer je Tamara Zidanšek v Ljubljani v polfinalu prekinila niz osmih zaporednih zmag na turnirju serije WTA.

Igrišče ni bilo primerno za igranje. Res je, da so se organizatorji trudili po najboljših močeh, da so delali noč in dan, da bi ustrezno pripravili igrišče. Žal jim to ni uspelo. Veliko ljudi je reklo, da so bile razmere proti Turkinji Zeynep Sönmezu enake za obe igralki. To sicer drži, a dejstvo je, da Tamara na tako mehkem igrišču ni mogla razviti svoje igre. Bilo jo je strah, kar se je poznalo pri vsakem udarcu. x

