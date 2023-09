Škofja Loka. Po zdaj že tradicionalnem festivalu Rokodelsko na Visokem, na katerem so rokodelci in drugi ustvarjalci sredi meseca postavili svoje izdelke na ogled v slikoviti okolici Tavčarjevega dvorca na Visokem v Poljanski dolini, se bo pestro rokodelsko dogajanje na Škofjeloškem nadaljevalo tudi v prihodnjih tednih. »Za nami je pestro poletje, imeli smo krasen obisk gostov, tudi iz tujine. Te dni odpiramo nov sklop razstav ter bogat program tečajev in delavnic. Pred vrati so tudi dnevi evropske kulturne dediščine, ki bodo letos v ospredje postavili redke rokodelske poklice in spretnosti, zato konec septembra in v začetku oktobra načrtujemo dogodke s predstavitvami in prikazi naših rokodelcev, ki se morda ukvarjajo z že s pozabljenimi rokodelskimi veščinami,« pestro dogajanje v Rokodelskem centru DUO Škofja Loka, ki deluje pod okriljem Razvojne agencije Sora, predstavi njegova vodja Kati Sekirnik. Minuli teden so tam odprli zanimivo razstavo Prešiti spomini, na kateri svoje delo – izdelovanje tekstilnih izdelkov, predvsem krpank – predstavljata Zdenka Rakovec Vilfan in njena hči Katja Vilfan.

»Šivanje krpank ima stoletja dolgo tradicijo. Gre za tehniko šivanja odej, ki so jih včasih ustvarjali iz ostankov blaga, ki so jih z značilnimi bogatimi in raznobarvnimi geometrijskimi vzorci šivali oziroma krpali v večje celote. Najstarejše krpanke naj bi nastale celo iz koščkov kož divjih živali,« pojasni Kati Sekirnik in doda, da je omenjena tehnika danes razširjena po vsem svetu: »Poleg odej v tej tehniki nastajajo številni okrasni in uporabni predmeti, torbice, šali, naprti in drugi izdelki za dom. S prešivanjem dobi krpanka svojo specifično podobo prešite odeje.«

Odeja, sešita iz 3303 koščkov

Začetki tekstilnega ustvarjanja Zdenke Rakovec Vilfan, ki v Zgornjih Bitnjah v občini Kranj vodi majhno specializirano družinsko podjetje Krpanke, po besedah Sekirnikove segajo v leto 2007, ko je dobila svoj prvi šivalni stroj: »Ko je odkrila svet krpank, patchworka, se ji je odprlo nešteto možnosti ustvarjanja in kmalu je prostočasna dejavnost prerasla v poklic.« Avtorica razstave Prešiti spomini je izhajala iz vezenega prta, ki ga je nekoč izdelala njena stara mama z motivom nageljna.

»To je bil njen navdih, da se je podala v svet motivov ljudske krasilne umetnosti in črpala iz tradicionalnih vzorcev vezenin. Vse njene razstavljene krpanke in drugi izdelki temeljijo na teh tradicionalnih vzorcih, medtem ko je največja razstavljena krpanka sestavljena iz 3303 koščkov, ki so sešiti skupaj in zašiti v prešito odejo,« je rdečo nit razstave v škofjeloškem rokodelskem centru predstavila Kati Sekirnik. »Na ogled sta dve tehniki izdelave: klasična tehnika šivanja iz posameznih koščkov blaga v večje bloke in aplikacija motiva, pri čemer se poljubne motive ročno prišije na osnovo. Poleg različnih tekstilnih izdelkov za dom so na ogled in naprodaj tudi igrače, torbe in torbice, v okviru razstave pa bodo konec septembra in v začetku oktobra potekale tudi delavnice izdelave igrač, torb in blazin,« je dodala Sekirnikova. Razstavo krpank bo sredi oktobra nadomestila nova razstava, pod katero se bo podpisala tekstilna oblikovalka Darja Rant, ki se med drugim ukvarja s polstenjem volne.